Il paesaggio che ispirò Leonardo da Vinci: 6 cose da vedere lungo la Forra dell'Adda (a piedi o in bicicletta)

La Forra dell'Adda che ispirò Leonardo da Vinci è uno dei tratti più suggestivi del corso dell'Adda, il più lungo affluente del Po con i suoi 313 chilometri dalle sorgenti dell'Alpisella, sui monti tra Bormio e Livigno, e la foce a Castelnuovo Bocca d'Adda dopo aver attraversato le città-capoluogo di Sondrio, Lecco e Lodi e bagnato pure i territori provinciali di Bergamo, Milano e Cremona; il quarto fiume italiano per lunghezza; interamente lombardo.

Il tracciato che proponiamo, percorribile a piedi o in bicicletta, è di soli 7 chilometri (su strada sterrata in ottime condizioni), che permettono però di lasciarsi emozionare da paesaggi stupendi tra scorci pittorici e spettacolari, tra chiuse, canali, roccoli, centraline e chiesette, con la possibilità di ristoro in un "rifugio" con scopi sociali. Senza dislivelli degni di nota e senza mai abbandonare la sponda del fiume.