Sagre maggio 2024 in Lombardia: quando e dove

Milano, 1 maggio 2024 – Bella stagione in arrivo? Nonostante la pioggia, il calendario segna che siamo in primavera e andiamo verso l’estate. In attesa di sole e caldo, possiamo iniziare ad organizzarci per trascorrere qualche giornata di divertimento e relax all’aria aperta. quale migliore occasione per partecipare ad una delle sagre che sono in programma a maggio, in Lombardia. Ecco qualche idea.

Dal 27 aprile al 19 maggio è possibile partecipare alla Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago (Monza e Brianza), quest'anno alla sessantaquattresima edizione. Non c’è solo l’appuntamento a tavola, due i ristoranti a disposizione, quello della Pro loco a Palazzo Archinti e quello di Vivi Mezzago all’oratorio San Luigi, entrambi da prenotare, ma anche tanti momenti di incontro fra impegno, natura e cultura. Un programma ricchissimo, dal viaggio in mongolfiera nella domenica conclusiva al plogging, la corsa raccogliendo rifiuti (12 maggio dalle 9 alle 12 partenza da piazza Libertà 4). E per ripercorrere tutte le tappe della rinascita c’è “Dalla terra alla padella“, visita ai campi e alla produzione del re delle tavole di casa, pranzo a menu fisso, visita guidata alla Torre dell’Orologio a Palazzo Archinti e alla chiesetta di San Gerolamo (12 maggio dalle 10 alle 15, adesione obbligatoria al 348.9213154, 25 euro). Non mancano la lezione sulla spesa intelligente che taglia i costi senza perdere in qualità (14 maggio alle 21 a Palazzo Archinti, ingresso libero), gare di scacchi e di bocce, laboratori per bambini, musica, teatro. E per chi non vuole rinunciare al piacere anche a casa, la Pro loco sta già pubblicando sulla pagina social le ricette per preparare piatti speciali nella propria cucina. Per prenotare pranzo o cena alla Locanda degli Archinti si deve telefonare al numero 351.8108809 dalle 17 alle 20, il ristorante è aperto giovedì, venerdì e sabato in un solo turno serale dalle 19.30 e la domenica a mezzogiorno dalle 12.30. Per un posto all’oratorio San Luigi invece bisogna contattare il numero 351. 8527799 (le date: 1 maggio a pranzo, 12.30; 3, 4, 10 e 11 maggio solo a cena 19.30), in questo caso l’intero ricavato servirà a finanziare progetti di solidarietà.

Gusto e colore dell’asparago rosa derivano dalle caratteristiche uniche del terreno argilloso di Mezzago

La Sagra della Valtellina, con prodotti tipici e sapori della tradizione, è pronta a deliziare Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. L’appuntamento è per i primi due weekend di maggio (3-4-5 e 10-11-12) al Parco Borromeo (in via Filzi/Matteotti). A farla da padrona saranno quindi le eccellenze della Valtellina e della Valchiavenna (provincia di Sondrio), in un’atmosfera di festa che vuole richiamare le lunghe tavolate attorno a cui ci si riuniva nei vecchi tempi passati. Tra i piatti in menù, il più noto rappresenta l’essenza stessa della tradizione culinaria della Valtellina, incarnando la semplicità e l’autenticità dei sapori di montagna: i pizzoccheri. Altra pietanza iconica gli sciatt, poi la slinzega di cervo marinata, gli involtini o il carpaccio di bresaola. Ma anche la torta fioretto, la bisciola e la torta di noci engadinese. La Sagra della Valtellina è a ingresso gratuito e apre il venerdì sera, per poi proseguire sabato e domenica sia a pranzo che a cena (orari dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00).

Pizzoccheri

A Bellusco, in provincia di Monza e Brianza, domenica 5 maggio c’è la Festa dell’Europa. Dalle 9 alle 19 piazza Kennedy e le vie del centro si tingono di blu e festeggiano l'Europa tra bancarelle, street food dal sapore europeo, hobbisti. Per tutta la giornata è inoltre attivo un trenino gratuito che circola per le vie di Bellusco.

Da giovedì 9 a domenica 12 maggio arriva a Cantù, nel Comasco, la sagra itinerante ‘Birra & Caciara: festa della cucina romanesca’: l'appuntamento è al Parco del Bersagliere. La proposta è tutta romanesca con strozzapreti cacio e pepe e all’amatriciana, panini e piatti con porchetta di Ariccia Igp, gli iconici supplì al telefono e, a concludere, i dolci della tradizione romanesca. Anche i vegetariani possono trovare proposte a loro dedicate. Insieme al menù, birre di Ritual Lab, nominato miglior birrificio italiano 2022 da Unionbirrai. Non mancheranno spettacoli e concerti. L'ingresso è gratuito (con prenotazione non obbligatoria ma consigliata) nei seguenti orari di apertura: giovedì, venerdì e sabato dalle 19.00 alle 24.00; domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00.

Porchetta

A Castel d’Ario, in provincia di Mantova, torna la “Festa del Riso alla Pilota De.Co.”. Gli appuntamenti sono dal 9 al 12, dal 16 al 19 e dal 23 al 27 maggio. Tutte le sere e le domeniche anche a pranzo, sarà attivo lo stand gastronomico che proporrà la cucina della tradizione insieme a tantissimi risotti. Ad arricchire la manifestazioni ci saranno spettacoli e musica dal vivo. Il risotto alla pilota è un piatto popolare mantovano che deve il nome agli operai addetti alla pilatura del riso, chiamati appunto piloti, da 'pila', il grande mortaio dove il riso veniva separato dalle glume per mezzo di una sorte di pestello meccanico manovrato a mano. Gli ingredienti alla base del piatto sono il riso Vialone Nano mantovano, il Pisto o Pistume, carne di maiale lavorata con sale, pepe e un po’ di aglio. E, infine, la chicca di cui nessun mantovano si priva: il Puntel, ossia la costina di maiale in cima al riso. Per finire, una bella spolverata di Grana Padano. Il risotto alla pilota è diverso dal riso menà, ossia mantecato. I suoi chicchi sono sgranati e cotti in poca acqua e riceve il condimento solamente al termine della cottura per cui il sugo non va a penetrare nel chicco di riso; mentre il risotto menà si cucina nel brodo con l’aggiunta di carne o con le rane o i gamberetti di fiumi chiamati in dialetto saltarèi.

Dal 10 al 12 maggio in Città Alta, a Bergamo, si terrà la nuova edizione dell’iniziativa ‘De Casoncello’. Un fine settimana dedicato al piatto tipico della zona, il casoncello. Le vie di Città Alta ospiteranno lo ‘street casoncello’ il 10 maggio dalle 19 alle 22, con danze in costumi medievali e la presentazione dei tradizionali casoncelli da parte dei ristoratori locali. Durante la settimana, i ristoranti della città e della provincia proporranno le proprie versioni del casoncello, sia seguendo le ricette tradizionali che con proposte innovative. Non solo, le tre giornate saranno animate sotto i Portici della Ragione di Bergamo alta, con degustazioni di casoncelli, scarpinocc e paste ripiene senza glutine per l’evento ‘Casoncello della Solidarietà’, e un’area dedicata ai prodotti alimentari del territorio bergamasco. Sabato 11, sempre sotto i Portici della Ragione, si terrà una gara a premi dedicata al casoncello, aperta a tutti, mentre la domenica mattina sarà dedicata a lezioni pratiche sulla preparazione delle paste ripiene tenute dalla Nazionale Cuochi, un’opportunità golosa da non perdere. Infine, domenica pomeriggio, uno spettacolo di burattini intratterrà grandi e piccini. Alle 16.30, sempre sotto ai portici di Palazzo della Ragione, Pietro Roncelli e Gabriele Codognola porteranno in scena ‘Le avventure di Gioppino’, uno spettacolo radicato nella tradizione bergamasca che incanta il pubblico di ogni età.

Monza città della pizza da venerdì 10 a domenica 12 maggio. Ai Boschetti Reali, nell'area verde tra viale Petrarca e viale Regina Margherita, fa tappa il Festival della Pizza. Si potrà assaggiare pizza napoletana, pizza fritta, calzoni, panzerotti e cuoppo: il format dell'evento prevede vari menù al costo di 10, 15 e 20 euro a testa. Previsto anche un programma di intrattenimento con musica, spettacoli e un'area bimbi. L'ingresso è gratuito. Gli orari: venerdì 10 maggio stand aperti dalle 18:00 alle 23:00, sabato 11 maggio stand aperti dalle 12:00 alle 23:00 e domenica 12 maggio stand aperti dalle 12:00 alle 23:00.

Una pizza

La sagra degli asparagi e della fragola organizzata dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile di Gemonio, in provincia di Varese, paese a pochi km dal Lago Maggiore, si propone come da tradizione con pietanze a base di asparagi e fragole. L’appuntamento con la 38esima edizione è per il 18 e 19 maggio al parco delle feste di via Curti. Sabato 18 maggio, dalle 18, apertura sagra con vendita dei prodotti. Alle 19,30 inizio cena. Domenica 19 maggio, alle 11, apertura sagra con vendita prodotti e alle 12 inizio pranzo. Alle 19 inizio cena. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo in quanto completamente al coperto. Durante la manifestazione, solo in caso di bel tempo, sarà presente a pagamento come intrattenimento un gonfiabile per i bimbi.

Asparagi

Venerdì 24 e sabato 25 maggio, il Castello Visconteo di Binasco, nel Milanese, con ingresso da via Matteotti, torna a vivere le atmosfere medievali con la nona edizione della manifestazione ‘Medioevo a Binasco’. L'evento inizia venerdì 24 maggio con l'apertura, dalle 19, della locanda con griglia e intrattenimenti in piazza davanti al castello e concerto concerto Medieval Rock. Alle 20 nel cortile del Castello Visconteo si tiene poi la cena medievale (costo 35 euro previa prenotazione via email) in un'atmosfera fuori dal tempo, con tanto di accampamento notturno degli armigeri con allestimenti e tende medievali. Sabato 25 maggio, a partire dalle 10, Medioevo a Binasco 2024 entra nel vivo con esibizioni e intrattenimenti: protagonisti gli armigeri, gli arcieri, i falconieri, i Giullari del Carretto con le loro esibizioni, il Rimattore e la Compagnia del Passo Antico con le danze medievali. La serata è dedicata al corteo storico, con i personaggi della corte di Filippo Maria Visconti e Beatrice di Tenda: l'anticipazione del corteo è fissata per le 18, mentre il corteo storico vero e proprio si svolge alle 21. A seguire, spettacolo del Teatro dell’Aleph sulla piazza della Chiesa. Per tutta la giornata di sabato 25 maggio è attiva la locanda della Pro Loco di Binasco.

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, si svolge a Zibido San Giacomo, nel Milanese, la ventitreesima edizione della Festa del Riso. Tre giorni a base di buon cibo e intrattenimento, tra risottate e street food, bancarelle, attività per bambini e spettacoli musicali.