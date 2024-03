Previsioni meteo Lombardia: a Pasqua e Pasquetta pioggia, temporali e neve. Dove e quando

Milano, 29 marzo 2024 – Pasqua bagnata, Pasqua fortunata. E speriamo che questo detto valga anche per Pasquetta, perché il maltempo ci accompagnerà per tutte le imminenti festività. Mentre il Sud si inizierà a godere la primavera, al Nord sembrerà ancora autunno-inverno, con piogge e forti temporali su alcune regioni. Non solo, in montagna è tornata a cadere la neve. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

La giornata di sabato 30 marzo si preannuncia piovosa, in Lombardia: previsti rovesci o temporali che nel corso della giornata si sposteranno da ovest verso est e nevicate sulle Alpi, sebbene solo al di sopra dei 1400/1500 metri.

Per quanto riguarda il giorno di Pasqua, domenica 31 marzo, una perturbazione atlantica interesserà ancora una volta il Nord con rovesci e temporali che si sposteranno anche in questo caso rapidamente da ovest verso est.

Durante la successiva notte è prevista una fase di intenso maltempo su Alpi, Prealpi. Meteo ancora a tratti instabile anche a Pasquetta, ma per maggiori dettagli bisogna attendere l'evoluzione delle varie perturbazioni.

Non solo pioggia e temporali, in montagna cadrà nuovamente la neve. Ieri, al Tonale quasi mezzo metro di neve ha sorpreso i turisti dell'alta valle Camonica. Imbiancate anche le Orobie, nella Bergamasca, la Valtellina e la Valchiavenna. Attenzione, però, che le precipitazioni nevose abbondanti registrate nelle ultime 24 ore hanno determinato un incremento del pericolo di valanghe.