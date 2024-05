Notte dei musei 2024, anche in Lombardia aperture serali e visite straordinarie: i luoghi aperti a un euro

Milano, 17 maggio 2024 – Non solo la giornata internazionale dei musei ma anche la notte europea dei musei: il 18 maggio si tiene l’ormai consolidata iniziativa promossa da ICOM – International Council of Museum per far crescere e conoscere il lavoro delle istituzioni museali di tutto il mondo al servizio della società e del suo sviluppo.

L’edizione del 2024 è dedicata al tema “Musei per l’Educazione e la Ricerca”: un’occasione per fare il punto e ripensare i processi educativi, integrando, nella conoscenza, innovazione e tradizione.

Quest’anno però la giornata internazionale cade in concomitanza con un altro appuntamento importante, quello con la notte europea dei Musei. Istituita nel 2005 con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, la notte europea dei Musei si svolge ogni anno in contemporanea in tutta Europa per incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale nazionale europeo attraverso iniziative e proposte.

Il 18 maggio 2024 alle ore 21.00 nella cornice romana di Brescia si terrà la reading del poeta Juan Carlos Mestre dal titolo “Le stelle a chi le lavora”. Il poeta e artista visuale è una voce fondamentale del panorama poetico contemporaneo spagnolo: nel reading sarà accompagnato dal fisarmonicista e compositore Cuco Pérez (Segovia, 1959). In occasione della Notte Europea dei Musei il biglietto di ingresso sarà di 1 euro.

La stessa reading si tiene domenica 19 maggio 2024 alle ore 20.30 e per l’occasione il museo, a Brescia, estenderà i propri orari aprendo dalle 20.00 fino alle ore 23.00 (ultimo ingresso 22.30). Partecipazione gratuita.

Apertura straordinaria serale 19.00 – 22.00, di cui l’ultimo ingresso 21.30. Nel corso della serata saranno proposte visite guidate gratuite alle ore 19.30 e alle ore 20.30. L’ingresso è gratuito.

Sabato 18 maggio alle ore 14.15 al via la rassegna “Paesaggi e Passaggi. La natura tra contemplazione, ibridazione e rivendicazione” ovvero una visita condotta dall’artista alle opere esposte e un convegno dedicato alla relazione fra femminile e natura.

Al termine del convegno la Casa Vinicola Triacca offrirà una degustazione di vini. Martina Fontana resterà a disposizione dei visitatori per rispondere alle curiosità sulle sue opere in mostra. Per l’occasione, Palazzo Besta resterà aperto fino alle ore 20.00. In occasione della Notte Europea dei Musei il biglietto di ingresso sarà di 1 euro ma i posti sono limitati.

Alle ore 16.00 esibizione dell’Orchestra Giovanile Ducale presso il Museo archeologico nazionale in cui si propone l’esecuzione di musiche di compositori moderni e contemporanei. Il programma sarà articolato in tre differenti sezioni, ognuna delle quali abbinata alla presentazione di uno spazio o contenuto del Museo, per scoprire o riscoprire, nella piacevolezza dell’ascolto, la storia del complesso architettonico in cui il museo ha sede e delle sue collezioni.

Al termine del concerto sarà possibile visitare anche la Falconiera, splendido esempio di architettura del XIV secolo.

Il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, per l’occasione, resterà straordinariamente aperto fino alle ore 20.00.

Alle ore 19.30 al via la notte al parco archeologico, alla scoperta della vita notturna del bosco. Si parte dalla visita al parco per proseguire, accompagnati dalle guardie ecologiche volontarie dei PLIS dell’Insubria – Olona, con un’escursione nel Parco Pineta alla scoperta della vita notturna del bosco.

I posti sono limitati. Dalle 18.30 alle 21.30, inoltre, resterà aperta al pubblico anche la Chiesa di Santa Maria foris portas, celebre per i suoi straordinari affreschi. L’ingresso è gratuito.

Alle ore 15.30 Letture in cripta cioè racconti del brivido per bambini 6-10 anni.

Primo appuntamento di una serie di incontri mensili nel segno del brivido, proposti dalla Direzione regionale Musei Lombardia nella Cappella Espiatoria di Monza in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano di Monza e i Volontari “Amici dello SBU”.

Prendendo spunto dal luogo che fu scenario dell’efferato omicidio di Umberto I, sedendosi nella cripta oscura della cappella, bambini e bambine coraggiosi ascolteranno racconti di paura e scopriranno un luogo in cui tornare. In occasione della Notte Europea dei Musei la cappella sarà aperta fino alle 22.00. Visite con accompagnamento alle 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 e 21.00. È consigliata la prenotazione.

Sabato 18 maggio, dalle 9.30 alle 17.00 visite guidate alle collezioni del museo, con particolare attenzione alle raffigurazioni che ci permettono di ricostruire i costumi e la moda dei Visconti e degli Sforza. In collaborazione con Oltre Confine scs Onlus.

Orario delle visite: 9.30, 10.45, 14.45, 16.00. Ogni visita avrà la durata di 1 ora.

Ingresso gratuito senza prenotazione.