Cultura a due velocità. Fuori città il vuoto. Senza un museo la metà dei minorenni

Ci sono esempi molto virtuosi, come quello di Mantova, che rientra tra le prime 10 città italiane con maggiore offerta di musei rispetto ai minori residenti. Ma c’è anche una forte discrepanza tra le città più grandi e le zone periferiche, tanto che in Lombardia sono oltre 934mila i minori di 17 anni che risiedono in comuni senza neanche un museo, su un totale di 1,6 milioni: parliamo di oltre la metà. Secondo l’elaborazione dei dati Istat 2022 fatta dall’Osservatorio povertà educativa #conibambini di openpolis con l’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, i 401 musei lombardi sono concentrati in 225 comuni lombardi, mentre la maggior parte (1.281) non ha alcuna sede museale. Questo non è sufficiente a segnalare una situazione critica, perché la presenza di strutture, da sola, non è un indicatore sufficiente, se mancano servizi ulteriori e percorsi didattici per la fruizione dei materiali educativi. E se non tutta l’offerta culturale passa per i musei, è chiaro che se manca la struttura è impensabile che si possano organizzare percorsi educativi per i minori all’interno dei musei e questo accrescere il divario di opportunità tra chi nasce in città con un’offerta culturale ampia e chi, invece, non ha accesso a un museo nel proprio Comune o in quelli vicini. Tra gli esempi positivi c’è Mantova con 14,3 musei ogni 10mila residenti sotto i 18 anni. Considerando che la media a livello nazionale è di 4,8 musei ogni 10mila minorenni, i capoluoghi di provincia lombardi sono quasi tutti virtuosi: sono, infatti, sopra la media Cremona, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese. In media si trovano Bergamo, Brescia e Lecco, mentre sotto ci sono Como, Milano e Monza, anche se in valore assoluto è proprio Milano ad avere il record con 51 musei, per un bacino di 204 mila minori.