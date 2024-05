Slow Food Day sabato 18 maggio, tutti gli eventi a Milano e in Lombardia

Milano, 17 maggio m2024 – Torna sabato18 maggio 2024 lo "Slow Food Day", la festa della rete di Slow Food in tutta Italia. Un giorno in cui le associazioni territoriali e regionali e le Comunità Slow Food italiane organizzano eventi, laboratori, mostre e degustazioni nelle piazze, nei locali, nelle aziende dei produttori, dei presìdi e dei Mercati della Terra, insieme ai cuochi e ai pizzaioli. Iniziative che mettono al centro la consapevolezza dietro le scelte che compiamo ogni giorno, che testimoniano la visione di una relazione buona, pulita, giusta e sana tra donne, uomini e natura e invitano a riaffermano il vero valore del cibo e a riscoprire il piacere del gusto.

Un’occasione per far conoscere i progetti e le attività che l’associazione della Chiocciola. "Riattivare un dialogo con il cibo che ci permetta di uscire dalla condizione di consumatori per diventare artefici: di scelte, di azioni, di significati - afferma Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia - Il prossimo 18 maggio festeggiamo il nostro orgoglio di essere Slow Food. Nelle aziende agricole, nei ristoranti alleati e nelle piazze, l’associazione manifesta con attiviste e attivisti che sostengono e raccontano il cibo buono pulito e giusto. Quest’anno il nostro impegno primario è dedicato all’introduzione dell’educazione alimentare come insegnamento obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado. Un obiettivo da perseguire insieme, come movimento globale del cibo, per rendere quest’ultimo uno strumento di consapevolezza e piacere. Per coloro che credono nel diritto di tutte e tutti a una vita di pace e bellezza e al cibo che la nutre”.

Gli appuntamenti in Lombardia

MILANO

Sabato 18 maggio alle 11, durante il Mercato della Terra che si svolge presso la Fabbrica del Vapore Via Procaccini 4, si terrà un laboratorio per i bambini di educazione alimentare e una degustazione con i prodotti del mercato. Ci sarà un piatto di formaggi vaccini, caprini e ovini accompagnati con miele, erbe selvatiche e composte di ortaggi e la Cascina Caremma preparerà il piatto Slow Food Day. Per la partecipazione si richiede un contributo minimo di 10 euro per la raccolta fondi a sostegno dell’attività di Slow Food. Potete prenotarvi alla mail slowfoodmilano@gmail.com. L’iniziativa verrà gestita dai volontari della Condotta di Milano.

Restando in provincia di Milano, a Gorgonzola l'appuntamento è con il lancio del progetto nazionale degli Orti di Comunità. Slow Food Martesana da appuntamento all’orto Slow Food in via Cascina Pagnana per vivere una giornata lavorando nell’orto e conoscendo il mondo delle api. A seguire ci sarà anche un assaggio dei prodotti del territorio. L’Orto Slow Food di Comunità è un laboratorio permanente all’aria aperta, in cui coltivare relazioni sociali, inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva, favorendo un’educazione ambientale e a un cibo buono, pulito e giusto.

BRESCIA

Slow Food Vallecamonica propone una visita alla cantina e ai vigneti della cantina Monchieri a Losine con racconti sulle vinificazioni e le scelte agronomiche. Seguirà la degustazione di due Rossi Igt Valcamonica e due Vini Spumanti Metodo Classico (Brut ed Extra Brut), accompagnati da un assaggio di prodotti locali (formaggi e salumi). Per i minori (4-18 anni) insieme ai prodotti tipici saranno serviti dei succhi di frutta.

Per tutta la durata dell’evento saranno presenti alcuni membri del Direttivo della locale Condotta che racconteranno chi è e che cosa fa Slow Food, sottolineando l’importanza di conoscere e rispettare il cibo buono, pulito e giusto, distribuiranno materiale informativo e saranno disponibili a tesserare chi deciderà di sostenere l’Associazione.

CREMONA

Slow Food Cremonese festeggia Slow Food Day nell’orto dell’azienda agricola Al Brolo a Torre de Picenardi, condotto con modalità agroecologiche. Durante la giornata si potrà visitare l'orto, fare il trapianto di piantine e la merenda sociale con prodotti del territorio. Appuntamento alle 15.30.

MANTOVA Giornata ricca di iniziative anche quella proposta da Slow Food Oglio Po: alle ore 10 una visita gratuita all'orto biologico, al museo della civiltà contadina e incontro con gli animali della fattoria presso la Corte Lidia a Bellaguarda. Dalle ore 12 possibilità di piatto “misto del contadino” preparato con verdure bio a km 0, al costo di €10 presso Ricanda l’ orto del gusto a Viadana (Da prenotare a Damiana 3391446664)

Alle ore 15 visita all’ azienda vitivinicola biologica Corte Pagliare Verdieri a Commessaggio e alle ore 15,30 laboratorio erbe e fiori dei prati commestibili. Preparazione e condivisione di profumate frittate preparate con uova di galline felici e degustazione vini aziendali

PAVIA

Il 19 maggio dalle 10 alle 22 Slow Food Oltrepo Pavese organizza "Oliva con gusto!" a oliva Gessi, un festival di produttori per un Oltrepò sostenibile. Nella piazza di Oliva Gessi si potranno assaggiare i vini dei produttori locali, specialità gastronomiche del territorio, birre artigianali, partecipare a laboratori del gusto e degustazioni di vini, olio e riso. Partecipare ad escursioni guidate. Ci sarà un pranzo con “I Tri Urluc” e un aperitivo con in musica con “Stay Swing”.

Slow Food Vigevano e Lomellina propone una visita all’azienda agricola biologica di Luca Bonizzoni a Casteggio, alla scoperta dei metodi di produzione di miele, vino e salumi. Tra le attività anche una visita guidata tra le api con tuta e maschera per vedere da vicino questo meraviglioso mondo, processo di smielatura per scoprire i passaggi del miele dall'alveare al vasetto, degustazione dei mieli. Ed ancora visita ai vigneti e alle cantine di produzione e di affinamento dei vini. Infine visita alla cantina di stagionatura dei salumi per conoscere l'antica arte della stagionatura.

Slow Food Oltrepo Pavese propone un pomeriggio dedicato alla biodiversità dell’alto Oltrepò Pavese per scoprire le erbe e i fiori spontanei, le loro caratteristiche e come cucinarle. Ci sarà una visita guidata al Giardino Alpino a Romagnese e laboratorio di cucina per preparare la merenda con le erbe.

VARESE

Con il patrocinio del Comune di Germignana, in occasione dello Slow Food Day e in concomitanza con l’evento Road to Terra Madre "Acque dolci di Lombardia", il 18 maggio e Slow Food Varese organizza una conferenza sul tema acque dolci locali, della loro biodiversità e della cucina dimenticata. Ci sarà anche una mostra fotografica sulla fauna ittica, "Salviamo il lago di Varese, Lago Maggiore e lago di Varese – origini e stato attuale", Incubatoio ittico di Maccagno con Pino e Veddasca, un’eccellenza locale, la pesca professionale nella terra dei sette laghi raccontata da un professionista, I pesci e la pesca nel lago Maggiore che cambia.

Domenica 19 maggio a Palazzo Verbania di Luino, mostra fotografica sulla fauna ittica a cura del fotografo e video Maker Mattia Nocciola, presentazione del progetto "Incubatoio ittico" di Maccagno con Pino e Veddasca: un’eccellenza locale poco conosciuta. In entrambi le giornata sarà coinvolta la locale associazione ristoratori per la realizzazione di un menù a base di pesce di lago.