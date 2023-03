Giornate Fai di Primavera: l’elenco dei 136 beni aperti in Lombardia sabato 25 e domenica 26 marzo

Palazzo Clerici a Milano, uno dei beni Fai aperti il 25-26 marzo

Giornate Fai di Primavera 2023 in Lombardia: i luoghi riservati e come prenotare

Milano – Sabato 25 e domenica 26 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera. Un weekend in cui il Fondo per l’ambiente italiano apre gratuitamente oltre 700 luoghi d’interesse artistico e naturalistico dislocati in più di 400 città lungo tutta la Penisola.

Anche la Lombardia, ovviamente, vanta i suoi tesori Fai (ben 136) che saranno protagonisti della due-giorni primaverile. Per alcuni è necessaria la prenotazione, altri invece sono a ingresso libero (ma in caso di forte affluenza non è garantito l’ingresso o comunque potrebbe esserci un po’ di attesa). Dove è prevista la prenotazione, basta collegarsi al sito internet del Fondo per l’ambiente italiano, cercare il luogo desiderato e cliccare sul tasto ‘prenota’, quindi scegliere giorno (sabato 25 marzo o domenica 26) e orario tra quelli indicati. Ci sono poi cinque luoghi che sono invece riservati agli iscritti Fai: l’Arcivescovado a Milano, l’ex Ufficio Statistica della Sala Consiliare del Comune a Como, Villa Arese Lucini a Lecco, la cappella gentilizia Cerini a Castellanza (Varese) e la serra tropicale di Comerio (Varese).

Ecco l’elenco dei 136 beni Fai aperti in Lombardia.

Questi i luoghi dove è necessario prenotare:

MILANO

Palazzina Appiani

Istituto dei ciechi

Il liberty di Palazzo Edison

visita alla sede rai

Villa Necchi Campiglio

Collezione Moyersoen. Il ruolo della cavalleria 1939 1945 (Carpiano)

BERGAMO

Palazzo e giardini Moroni

Mulino Maurizio Gervasoni (Roncobello)

Bunker di Dalmine

Mausoleo Briolini (Gazzaniga)

Casa delle Meraviglie (Dalmine)

BRESCIA

Il Clocher Porche di Iseo

Aquae Optima azienda agroittica (Valvisano)

Villa Mazzola Panciera (Collebeato)

Palazzo Onofri – Banca d’Italia (Brescia)

COMO

Villa Cramer (Alserio)

Torre del Soccordo detta del Barbarossa (Tremezzina)

Villa del Balbianello (Tremezzina)

Villa Fogazzaro Roi (Valsolda)

Centro spaziale del Lario (Gera Lario)

CREMONA

Fabbrica d’organi “Inzoli cav. Pacifico” (Crema)

Villa Fadigati La Bastia (Martignana di Po)

MANTOVA

Antica edicola dei giornali (Mantova)

MONZA

Autodromo Monza, oltre le corse nel verde

Autodromo Monza, dietro le quinte del Circus

Le vetrate di Aligi Sassu (Giussano)

Cascina Cernuschi, posto fisso dei carabinieri a cavallo (Monza)

SONDRIO

Castel Grumello (Montagna Valtellina)

VARESE

Villa della Porta Bozzolo (Casalzuigno)

Monastero di Torba (Gornate Olona)

Casa ed Emporio Macchi (Morazzone)

Torre di Velate (Velate)

Villa e collezione Panza (Varese)