Week-end del 15, 16 e 17 settembre 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Un altro weekend di settembre alle porte, sapete già come trascorrere venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre? Ecco qualche iniziativa tra eventi, concerti, sagre, mercatini e mostre. Ovviamente, provincia per provincia.

EVENTI

Dal 16 settembre all’1 ottobre: 3 fine settimane dedicati al bello, all’arte e alla storia con Ville Aperte. Un cartellone di eventi, ricco di novità, pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge 5 province: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. I visitatori potranno scoprire il fascino senza tempo delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo.

Domenica 17 settembre, alle 20, il cartellone estivo della Biblioteca degli Alberi di Milano si chiude con la quinta edizione del Back to the City Concert. Gratuito e aperto a tutti, il Back To The City Concert 2023 è ideato e diretto da Francesca Colombo, direttrice generale culturale di Bam - Biblioteca Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella. Ospite dell'edizione 2023 è il compositore e violoncellista Giovanni Sollima nella doppia veste di solista e direttore dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata e diretta da Riccardo Muti e formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre europee. Tutte le informazioni

Dalla matita tutto si crea e tutto si trasforma in un universo sorprendente, così la nuova edizione prende avvio dal tratto energico di Lucio Schiavon: disegni che si compongono e mutano in una continua metamorfosi. Questa l’ispirazione dell’ottava edizione del Festival, a cura di Fabriano che celebra il disegno che, inseguendo la fantasia, sa creare su un foglio di carta infiniti mondi, personaggi, oggetti, case, mostri, volti e sorrisi. Si parte a Milano, sabato 16 e domenica 17 settembre e si prosegue in tutta Italia fino al 15 ottobre. Le due giornate di Milano si terranno nei cortili del Castello Sforzesco, grazie alla collaborazione con Comune di Milano - Cultura, dove si alterneranno laboratori a ciclo continuo per i più piccoli e, per i più grandi, un fitto programma di Atelier per imparare e confrontarsi con tanti artisti. Tutte le informazioni.

Ha preso il via la festa popolare di Rifondazione comunista della federazione di Milano. Il tema è Fuori la guerra dalla storia, tutte le guerre, non solo quelle fatte di bombe e soldati. Costruire la pace vuol dire costruire giustizia sociale, ambientale, antifascismo e diritti per tutte e tutti. Al parco delle cascine di Chiesa Rossa in Via San Domenico Savio quattro giorni di dibattiti, buona musica, buon cibo e compagne e compagni con cui rivendicare che il futuro è nostro e lo vogliamo costruire insieme. La guerra del capitale, la guerra alle persone migranti, la guerra al mondo del lavoro e la nostra costruzione di pace: i temi dei dibattiti, ogni giorno alle 18.30, e a seguire ci saranno spettacoli, musica, dj set.Tutte le sere menù straordinari, oltre naturalmente alla nostra carne alla griglia, e le immancabili salamelle e patatine. Inoltre tutti i piatti saranno in Materbi, assolutamente riciclabile, e saremo inflessibili nel chiedere di buttare la spazzatura differenziando con attenzione.

Spettacolo assicurato con FuoriAsse, il festival di circo contemporaneo organizzato dalla scuola di circo Quattrox4 (Precotto). Un weekend lungo di acrobazie spettacolari, performance, laboratori e concerti e dj set. Il debutto è stato giovedì (con un antipasto mercoledì), si prosegue venerdì, sabato e domenica. Dove: Anfiteatro Martesana. Tutti gli eventi all'interno del Festival, che fa parte del più ampio programma di Milano è Viva, sono gratuiti. Qui il programma completo.

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, a Parabiago, si rinnova per gli appassionati di bonsai e di Oriente l’appuntamento con l’attesissimo “Raduno Internazionale del Bonsai & Suiseki - Crespi Cup 2023”, giunto alla sua 14ª edizione. Organizzato da Crespi Bonsai, con il patrocinio di Consolato Generale del Giappone, Istituto Giapponese di Cultura e Centro di Cultura Italia-Asia, tra i meravigliosi giardini giapponesi della sede di Parabiago, l’evento propone mostre di bonsai, suiseki - pietre evocative - e vasi provenienti dalle collezioni più famose d’Europa, spettacoli, dimostrazioni, corsi e laboratori che daranno l’occasione ai visitatori di incontrare i grandi protagonisti del mondo della cultura e dell’arte giapponese.

La piazza San Magno di Legnano si trasformerà in una piazza di libri. L’evento inedito si terrà sabato 16 settembre e vedrà la partecipazione delle librerie di Legnano: Galleria del libro, Nuova Terra, Ubik, Ambarabà, Nuvole Parlanti, Mondadori. Ad essere coinvolta anche la Biblioteca Civica “Augusto Marinoni”. Dalle 16 alle 23, ci saranno Book corner, firmacopie e incontri con gli autori. Non mancheranno anche laboratori per bambini.

FOOD, DRINK & SAGRE

Da giovedì 14 a domenica 17 settembre, a Milano, in piazza Città di Lombardia si svolge il Lombardia Beer Fest 2023, undicesima edizione dell'evento interamente dedicato alla birra artigianale italiana. Nella piazza al coperto più grande d'Europa sono in programma quattro giorni dedicati a tutti gli amanti della birra e del buon cibo di strada, con la presenza di birrifici artigianali e food truck selezionati da Streeat - European Food Truck Festival. Tra le specialità gastronomiche da non perdere, quelle della cucina romana grazie alla presenza del Cacio & Pepe Festival. L'ingresso è gratuito nei seguenti orari di apertura: giovedì dalle 18 all’1; venerdì e sabato dalle 12 all’1; domenica dalle 12 alle 23. Sono tre i varchi di ingresso: da piazza Città di Lombardia 1; da via Melchiorre Gioia 37; da via Luigi Galvani 27.

Sabato 16 e domenica 17 settembre, va in scena la Sagra nazionale del Gorgonzola, a Gorgonzola. La cittadina accoglierà frotte di turisti da ogni dove, che giungeranno per gustare le prelibatezze al gusto di uno dei formaggi più amati. Non mancheranno la polenta, le grigliate e altri piatti tipici, così come i mercati e le tantissime attività collaterali. Tutte le informazioni.

Sabato 16 e domenica 17 settembre, a Gaggiano, si svolge l'ottava edizione di Birre vive sul Naviglio, festa della birra artigianale che prevede due giorni di eventi tra boccali, moto e street food. Nella giornata di domenica 18 è anche in programma un motoraduno. La manifestazione si svolge sabato 16 in orario 19-1 e domenica 17 in orario 17.00-24.00.

Morimondo in festa a settembre: domenica 17 settembre, in occasione della Festa del Forno Antico, il MEC sarà presente con il suo catalogo di eccellenze enogastronomiche. In vetrina prodotti - tutti a filiera corta - come riso del Pavese, salame di Varzi, formaggi e salumi dell'Oltrepo' e dolci come le offelle di Parona, praline e pasticceria secca, grappe e birra artigianale. Ed ancora miele, vini, salumi di suino e d’oca, pasta fresca, confetture, distillati, olio. Nel ricco catalogo del MEC anche semi rurali, antichi e rari in agricoltura bio-rigenerativa, senza l'uso di prodotti chimici; prodotti rifermentati, kefir, fermenti probiotici. Tra i banchi del mercato anche prodotti di bellezza, creme e saponi naturali e nutrienti per la pelle. La Festa del Forno Antico è una tra le manifestazioni più attese: organizzata dalla Pro Loco, la manifestazione vuole celebrare il pane, cibo che più di ogni altro è simbolo di condivisione, socializzazione, scambio e solidarietà. Tra i protagonisti della giornata anche l’Associazione Grani della Tradizione.

Sabato 16 settembre, si rinnova per il diciassettesimo anno la storica collaborazione tra Giannasi 1967, uno dei più gettonati chioschi alimentari di Milano, e il Comitato Lombardia della Fondazione Airc. L’iniziativa prevede che l'incasso della giornata di sabato 16 settembre - dalle 8.00 alle 20.30 - dello storico chiosco di piazza Bruno Buozzi a Milano sia interamente devoluto alla Fondazione Airc, per sostenere il lavoro dei circa 6000 ricercatori impegnati a sviluppare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per tutti i tipi di cancro.

MERCATINI

East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, inaugura la stagione 2023/2024 con due nuove date a settembre: l'appuntamento, nei consueti spazi di via Mecenate 88/A a Milano, è per domenica 17 e domenica 24 settembre. Circa 300 selezionati espositori da tutta Italia presentano migliaia di oggetti insoliti e stravaganti: dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. Negli oltre 6000 mq dell’ex fabbrica aeronautica che ospita East Market si possono trovare articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, vinili, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Non mancherà l’offerta food ìand beverage. East Market si svolge in orario 10-21 e l'ingresso costa 5 euro (ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni).

Domenica 17 settembre, a partire dalle ore 15.30 e fino alle 21.30, il Flug Market dei Distratti torna negli spazi di Mosso Milano, realtà sociale e associativa inaugurata in via Angelo Mosso 3, nell’ex Convitto del Parco Trotter. In programma un'intera giornata per ammirare e acquistare i prodotti di oltre 40 creativi, collezionisti ed artigiani da tutta Italia. Ad arricchire la manifestazioni, proposte di street food & beverage per tutta la giornata e musica live: a partire dalle ore 16.00 sono in programma i concerti del Ginger Ale Duo e della band grunge The Pretty Face, mentre alle ore 18.00 è la volta del dj-set di Missinred.L'ingresso è libero e gratuito.

Domenica 17 settembre, a intervallare il programma 2023 del Mercatone dell'Antiquariato sui Navigli, torna l'appuntamento con Arte sul Naviglio Grande, due chilometri d'arte lungo le sponde del Naviglio Grande di Milano. Per tutta la giornata più di 200 espositori tra pittori, scultori e fotografi espongono le loro opere. Ogni artista può inoltre candidare una delle sue opere al Premio Arte Naviglio, concorso alla sua quarta edizione che vede in giuria personalità della cultura e del giornalismo milanese. L'evento è a cura dell'Associazione Naviglio Grande e si svolge in orario 9-20.

CINEMA

Fino al 22 settembre, troverete il cinema all'aperto di AriAnteo, alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano. Ma anche a City Life, nel cuore della nuova Milano nata nell’ex quartiere della fiera milanese.

Fino al 22 settembre a Milano, l’Arena Chiesa Rossa illumina le serate del Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti sia alle famiglie. Le proiezioni si svolgono con l’ausilio di cuffie wireless e si tengono presso il campo sportivo di via Neera 24 (in caso di maltempo al Centro Asteria, piazza Carrara).

TEATRO

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, a Milano torna il Festival del Silenzio, evento di performing art che dal 2018 propone forme artistiche fruibili da un pubblico misto di persone sorde e udenti. Organizzato dalla compagnia Fattoria Vittadini in collaborazione con l'Associazione Culturale Fedora, il Festival del Silenzio 2023 si svolge presso lo Spazio Fattoria della Fabbrica del Vapore di Milano (via Procaccini 4). L’edizione 2023 propone un programma variegato tra spettacoli, performance, laboratori, visite guidate, incontri e talk.

Domenica 17 settembre, alle 17 e allle ore 20.30, il tendone del Menotti Chapiteau in piazza Tina Modotti a Milano ospita, nell'ambito del festival di teatro e contaminazioni La città senza porte, lo spettacolo Talent Circus, con il Circo Peppino Medini. Talent Circus è uno spettacolo circense tradizionale con artisti circensi provenienti da tutto il mondo: ogni numero racconta una storia di determinazione, impegno e dedizione all’arte circense, ispirando il pubblico a credere che con impegno e passione si possano raggiungere traguardi straordinari.

MOSTRE E MUSEI

Una serie di opere inedite di Christo (Gabrovo, 13 giugno 1935 - New York, 31 maggio 2020) e di sua moglie Jeanne Claude-Denat (Casablanca, 13 giugno 1935 - New York, 18 novembre 2009), due artisti di rilievo internazionali fra i maggiori rappresentanti della Land Art, sono esposte dal 7 settembre all'8 ottobre 2023 a Milano, presso la Visionary Art Gallery di Riccardo Paolo Sarati (Alzaia Naviglio Grande 54). La mostra - visitabile tutti i giorni a ingresso libero dalle 11 alle 20 - presenta fotografie inedite, progetti grafici e libri originali dell’epoca di Christo e Jeanne Claude-Denat, artisti di fama internazionale realizzatori di opere su grande scala in grandi spazi rurali, zone di campagna, mari e laghi.

È in programma a Milano dal 27 maggio al 26 novembre, la mostra immersiva dal titolo Storie di Donne Samurai a cura di Tenoha Milano e L’Ippocampo Edizioni, ispirata all’ultimo libro di Benjamin Lacombe con i testi di Sébastien Perez. Un percorso multisensoriale che trasporterà il visitatore tra le strade di Kyoto, nel cuore del Giappone, alla scoperta di queste donne forti e coraggiose, donne guerriere la cui storia merita di essere conosciuta e valorizzata. L’esposizione si snoda lungo 1100 mq e presenta un tempio giapponese con giardino zen e stanze sensoriali con animazioni, video, audio, essenze e grandi scenografie. Il percorso sarà accompagnato inoltre da una serie di illustrazioni dell’artista francese.

È in programma dal 4 giugno al 29 ottobre, la mostra Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena presso la Stazione Centrale, Galleria dei Mosaici di Milano, un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del mondo marino. In mostra oltre sessanta esemplari di questi animali marini che incutono paura e timore, ma che sono anche molto interessanti dal punto di vista biologico. Un modo per esplorare il mondo degli abissi e la potenza di questi predatori del mare, la loro evoluzione e il loro cambiamento negli anni. Il percorso fa anche riflettere quanto gli squali siano attualmente divenuti vittime dell’uomo. Dopo aver attraversato e resistito a numerose catastrofi naturali, sono infatti in una situazione di precarietà che potrebbe portare verso l’estinzione. È importante quindi iniziare a non vederli più come una minaccia, ma come un tesoro del nostro pianeta che merita di essere preservato.

È in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano la mostra “CINA. La nuova frontiera dell’Arte” in programma dal 24 giugno all’8 ottobre, un percorso unico che mette in luce, per la prima volta, i maggiori esponenti contemporanei della scena artistica cinese.U na grande retrospettiva, a cura di Vincenzo Sanfo, che espone le opere che hanno segnato la storia dell’arte cinese contemporanea. La mostra è divisa in sei sezioni, con le opere esposte di oltre cinquanta artisti cinesi che ripercorrono l’evoluzione dell’arte cinese. Si comincia con la Cina dell’ultimo imperatore, poi l’epoca di Mao e della rivoluzione culturale e, a seguire, l’arte calligrafica e la pittura ad inchiostro. Le restanti sale presentano opere dello stile realista, dell’astrattismo e dell’ancora più recente arte concettuale.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Festa della taragna di Stabello, frazione di Zogno, in Val Brembana. Per due fine settimana, da venerdì 15 a domenica 17 settembre e da venerdì 22 a domenica 24 settembre, in paese si sentiranno il profumo di cinghiale, capriolo e soprattutto di polenta taragna, protagonista di una maratona gastronomica che richiama tantissime persone anche da fuori provincia.

Concerti e dj set, bancarelle e street food: grande festa con la Notte Brava di Comezzano Cizzago, in programma a partire dalle 17.30 di sabato 16 settembre. Inizio serata con aperitivo nei bar, poi la cena nei punti ristoro, infine la sfilata di moda al femminile e l'intrattenimento con musica dal vivo e mercatino.

Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura, il Landscape Festival, manifestazione ideata nel 2010 a Bergamo dall’Associazione Arketipos, arriva per la prima volta a Brescia. Appuntamenti fino al 17 settmbre.

Mercantico di Lonato è una rassegna di antiquariato, modernariato, hobbistica e collezionismo. Nasce nel 1996 ad opera di alcuni volontari che tuttora si impegnano per la riuscita di tale evento. Appuntamento il 17 settembre dalle 9.

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, il festival enogastronomico itinerante Arrosticini vs Bombette Festival fa tappa a Olgiate Comasco: l'appuntamento è presso il Parco di Villa Pedruzzi, in via Roma. -In programma tre giorni di festa a ingresso gratuito con servizio bar e ristorazione attivi nei seguenti orari: venerdì dalle 18 alle 24; sabato e domenica dalle 11 alle 24. Disponibili tante tipologie di carne di arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi, fresche bevande e birre artigianali selezionate. Tra i piatti presenti nel menù della sagra ci sono anche gnocco fitto con affettati, spaghetti alla carbonara oppure cacio e pepe, risotto salsiccia e funghi, scamorza alla piastra, spadellata di gamberi, tagliata di manzo con funghi. Non mancgeranno concerti serali con inizio ogni giorno alle 21: si parte venerdì 15 con il tributo a Max Pezzali e agli 883; sabato 16 è la volta dell'omaggio a Vasco Rossi, mentre domenica 17 si svolge una Freddie Mercury Night con la band '39. Ingresso libero.

Torna a Cernobbio la “Festa del borgo & Qui c’è campo”, edizione 2023. Tra passato e presente, sabato 16 e domenica 17 settembre il centro storico di Cernobbio, dunque rivivrà questa festa in una veste più moderna, senza mai dimenticare il valore positivo della comunità e dello stare insieme. L’edizione 2023 della Festa del Borgo, che prevede un calendario fittissimo di eventi per tutti i gusti e le fasce d’età, prenderà il via sabato alle 10 e proseguirà fino a domenica alle 17.30.

Dal 16 al 17 settembre torna a Villa Guardia la fiera organizzata da L'isola che c'è. Una due giorni di esposizione di progetti, esperienze di volontariato e di solidarietà, servizi, saperi e prodotti delle realtà dell’economia solidale e del Terzo Settore del territorio comasco con oltre 180 soggetti del territorio presenti dall'apertura alle ore 20. Al suo interno anche incontri, dibattiti, seminari, laboratori di autoproduzione, degustazioni, per approfondire e sperimentare. Inoltre animazione per grandi e bambini, musica, cucina e bar con prodotti locali, biologici e del commercio equo per stare insieme e divertirsi.

Sabato 16 e domenica 17 settembre , Le invasioni Botaniche a Cremona: decine di floricoltori e orticoltore animeranno le vie del centro storico con i prodotti di stagione.

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, Regioni d’Europa, la più grande mostra mercato, sbarca a Crema trasformando il centro in una straordinaria vetrina di cibo, arte e artigianato, un punto d’incontro tra cultura, tradizioni e sapori unici. In piazza Duomo e piazza Garibaldi saranno presenti numerose botteghe provenienti da diverse regioni d’Europa, che offriranno una varietà di prodotti autentici e prelibatezze gastronomiche.

Dal 16 settembre al 19 novembre, al Museo Diocesano arriva l'attesa mostra sul pittore cremonese Felice Vertua. Felice Giuseppe Vertua è stato un pittore di cui si conservano spettacolari vedute della città di Cremona, suggestivi scorci delle zone circostanti e scenografici paesaggi d’invenzione, che per la maggior parte si conservano presso la Pinacoteca Ala Ponzone e collezioni private (soprattutto cremonesi). L’obiettivo dell’esposizione è di raccogliere circa 20 opere di Vertua al fine di studiarne per la prima volta lo stile, la personalità artistica, i luoghi rappresentati e l’evoluzione del paesaggio cremonese dal XIX secolo ad oggi. La mostra porterà alla luce la sua storia, fino ad oggi rimasta completamente oscura, e quella di tutta la sua famiglia. Orari: Dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 dalle 14:30 alle 18:00.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Da lunedì 11 a domenica 17 settembre Italian Motor Week a Mandello, il grande evento, promosso da "Città dei Motori", per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo.

Domenica 17 settembre, va in scena la prima edizione della Colico Color Run dopo il rinvio delle scorse settimane per maltempo. Una camminata di 5 chilometri non competitiva e soprattutto adatta a tutti, anche a carrozzine e passeggini. La peculiarità di questa manifestazione è rappresentata appunto dal "colore" che si leverà nell'aria al passaggio della carovana grazie alle polveri colorate consegnate a ciascun partecipante, che non inquinano e non sono dannose. Dalle ore 13.00 iscrizioni. Dalle ore 14.00 laboratorio bambini (3anni – 10 anni). Ore 15.30 partenza corsa. A seguire merenda.

Il Comune di Lodi promuove “Arte in Corte- 9 ore di cultura”, esposizione di circa 50 opere pittoriche (olio, acquarello, tecnica mista) di illustri Autori lodigiani e non. L'iniziativa vede la presenza del Rotary Club Adda Lodigiano che in questa occasione vuole essere testimone e sensibilizzatore dell’Iniziativa Globale per l'Eradicazione della Polio (Global Polio Eradication Initiative - GPEI), progetto che tende alla eliminazione dei residui focolai di questo flagello che colpisce soprattutto i bambini, del quale il Rotary è promotore da molti anni.

È giunta ai blocchi di partenza la 33ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d’Italia, che dal 14 al 17 settembre riunirà a Mantova il gotha dei gentlemen drivers provenienti da tutto il mondo insieme a vetture dal fascino intramontabile per rendere omaggio al mito del “Grande Nivola”, sportivo leggendario, che più di ogni altro ha segnato la storia dell’automobilismo del XX secolo. Parteciperanno all’evento 275 equipaggi da tutto il mondo selezionati da un’apposita commissione preposta a controllare i requisiti di partecipazione e le caratteristiche tecniche di ogni singola vettura.

Da sabato 9 a lunedì 18 settembre torna a Muggiò, l'appuntamento con la Sagra Cittadina. In programma un ricco calendario di eventi celebrativi, sportivi, culturali, di intrattenimento. Tra gli highlights, lo spettacolo Mogol racconta Mogol, gli stand gastronomici di Grecia in Festa e il Laser Light Show che chiude la kermesse.

Dall'8 al 17 settembre torna l'appuntamento con la Sagra della Patata di Oreno, in piazza San Michele e nel centro della frazione di Vimercate. La Sagra della Patata di Oreno propone servizio di ristorazione con cucina casalinga e stand gastronomici (i punti ristorazione sono allestiti presso il Circolo Culturale Orenese, l'Oratorio Don Bosco, Al Basell, il parcheggio sterrato di via Rota e via Carso) ma anche animazioni per bambini, musica dal vivo e rievocazioni storiche con l'attesa Sfida delle Contrade.

Sabato 16 e domenica 17 settembre, il centro polifunzionale di via Redipuglia 50 a Seveso ospita l'evento September Pork, sottotitolo Piaceri e Sapori del Maiale. Per due sere si può gustare un'ampia varietà di piatti a base di carne di maiale: dal crudo di Parma con cipolle caramellate e tigelle e il culatello con fichi e tigelle come antipasti alle tagliatelle ai frutti di porco come primo (si può scegliere in alternativa anche per lo gnocco porco o la porca gnocca). Tra i secondi non mancano grigliata mista e stinco alla birra con patate al forno, ma ci sono anche cotechino con purè e porchetta con patate e peperoni al forno. Le due serate hanno inizio alle 19 e sono allietate da momenti di intrattenimento musicale: sul palco sabato 16 c'è la showband Azione Mutande; domenica 17 la volta del tributo a Gigi D'Agostino di Gigi L'Altro. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito ufficiale dell’evento.

tra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. In mostra – oltre ad altri due muri mai esposti prima in Italia: “Heart Boy” e “Robot/Computer Boy” – saranno presenti alcuni pezzi unici che arricchiranno ulteriormente il percorso espositivo, e nel complesso più di settanta opere originali. Fino al 10 settembre da mercoledì a venerdì: 14-20 sabato-domenica: 10-20. Chiusa lunedì e martedì. Dall'11 settembre da mercoledì a domenica: 10-20 Chiusa lunedì e martedì. Il biglietto intero ha un costo di 14 euro, ridotto 12.

Dal 29 aprile al 16 settembre, il Belvedere della Villa Reale di Monza ospita I Love Lego, una mostra pensata per tutti quei bambini, adulti e appassionati degli iconici mattoncini, per sognare e vivere momenti unici all’insegna del gioco e del divertimento. Tra spettacolari e coloratissimi diorami, creazioni artistiche e fantastiche prospettive, è possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più famosi del mondo.

Tutti i weekend dal 9 settembre al 12 novembre a San Martino Siccomario, alle porte di Pavia, apre al pubblico il Villaggio delle Zucche. Alla sua quarta edizione, l'iniziativa si propone come il Pumpkin Patch del Nord Italia. Al Villaggio delle Zucche sono in programma intrattenimenti a tema e animazioni per bambini (dai laboratori didattici a tema alla possibilità di interagire con gli animali), ma anche attività dedidate ai genitori, con tanto di ristorante aperto tutti i weekend.

Fino al 29 dicembre, presso il Castello Visconteo di Pavia è visitabile la mostra "Sant'Agostino: la luce e l'immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia”. I 1300 anni dall'arrivo delle spoglie di Sant'Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l'evento più importante della città per il 2023. Per questo il Comune , con il contributo di Fondazione Cariplo, ha voluto che i Musei Civici, nell'ambito delle iniziative dedicate alla ricorrenza, fossero protagonisti dell'anno agostiniano con una proposta unica. L'esposizione coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell'arte. Orari visite: da lunedì a venerdì (chiuso martedì): ore 14-18. Sabato, domenica e festivi: ore 10-18. Biglietti acquistabili anche in prevendita online.

Il re dei formaggi valtellinesi viene celebrato anche quest'anno a Gerola Alta: sabato 16 e domenica 17 settembre 2023 torna infatti la Sagra del Bitto. Il programma della manifestazione prevede menù a tema proposti da ristoranti e rifugi della Valgerola dedicati al celebre formaggio prodotto sugli alpeggi nel periodo estivo: a pranzi e cene si affiancano due giorni di visite guidate e animazioni.

La Fiera di Varese arriva alla sua 45esima edizione: protagonista l’acqua e la solidarietà. La Fiera di Varese torna alla Schiranna dall’8 al 17 settembre per il suo tradizionale appuntamento: in un’area Espositiva di 6.000 metri quadrati sono attesi circa 60mila visitatori.

Il primo grande evento di Comics&Games che renderà il rientro dalla stagione calda più divertente approderà a Malpensa Fiere il 16 e il 17 settembre. La passione per la cultura pop non conosce confini e Milano Comics&Games lo sa bene: tre padiglioni e grandi aree esterne saranno ricche di videogiochi, fumetti, fandom e giochi da tavolo, offrendo a tutti un luogo di ritrovo tra più sottoculture diverse e uno spazio sicuro dove uscire dal proprio ruolo quotidiano. La fiera non sarà una semplice mostra mercato: il pubblico troverà influencer, streamer, artisti, autori e migliaia di metri quadrati di stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, gamer e curiosi. E non mancheranno, per chiunque lo desideri, esperienze attive ed entusiasmanti fra tornei, raduni, esibizioni, show, incontri con community in cui condividere interessi e divertimento. Tutte le informazioni e il programma.

Dal 17 aprile fino al primo ottobre, negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.

Dal 16 luglio al 22 ottobre il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Il Profilo dell’Immagine a cura di Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella: si tratta di un progetto di riallestimento della collezione del museo nato per presentare le nuove acquisizioni ottenute grazie all’assegnazione di due diversi avvisi pubblici promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Infatti, grazie al Pac 2021 (Piano per l’Arte Contemporanea), il Ma*Ga ha acquisito un fondo di 25 opere di Armin Linke e, grazie a Strategia Fotografia 2022, sono entrate nella collezione del museo due opere di Bruno di Bello e Paola di Bello.