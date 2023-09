Torna il FuoriAsse Festival: quattro giorni a tutto circo. Acrobazie spettacolari, laboratori, concerti e dj set

Milano – Un weekend lungo di acrobazie spettacolari, performance, laboratori e concerti e dj set. In una parola: FuoriAsse, il festival di circo contemporaneo organizzato da Quattrox4, la bellissima scuola di circo di Precotto che con questo evento vuole portare fuori dalle mura del capannone di via Andolfato tutta la magia di quest’arte senza tempo.

Quando e dove

Quando: da giovedì 14 Settembre a domenica 17 settembre, con una piccola anteprima mercoledì 13. Dove: Anfiteatro Martesana. Tutti gli eventi all'interno del Festival, che fa parte del più ampio programma di Milano è Viva, sono gratuiti.

L’anteprima

L'anteprima del Festival sarà come detto mercoledì 13 settembre alle 18 con lo spettacolo TOPDOWN della compagnia La Triochka, all'interno del giardino della scuola media Trevisani - Scaetta (metropolitana Gorla). Non è necessario prenotare.

Il programma del Festival

Giovedì 14 settembre. All’Anfiteatro Martesana si parte alle 16 (fino alle 19) con il laboratorio Scultura di cartapesta a cura di Giovanni Zuffi. Alle 21 (40 minuti) spettacolo di circo Tendre & Cruel di Cien Azein.

Venerdì 15 settembre. Sempre all’Anfiteatro Martesana dalle 16 (fino alle 19) laboratorio Scultura di cartapesta a cura di Giovanni Zuffi. Alle 18.30 (dura 90 min) spettacolo teatrale itinerante Botanica Queer di Nina’s Drag Queens (prenotazione necessaria). Alle 20.30 (dura 60 minuti ) spettacolo di circo Random di Joel Marti & Pablo Molina. Alle 21.45 concerto Rise Up. Dalle 23.30 all’1 dj set Rosantique.

Al Giardino nascosto di Cascina Martesana: alle 18.30 presentazione libro “Ottanta” di Federico Chendi con accompagnamento musicale di Pier Adduce.

Sabato 16 settembre. Anfiteatro Martesana, dalle 15 alle 18 laboratorio Scultura di cartapesta a cura di Giovanni Zuffi. Alle 16 concerto Finale Band on stage 2023. Alle 17 performance itinerante di giocoleria Puzzles di Lucas Zileri. Alle 18.30 spettacolo di circo Concrete 00 di Il Trio Circ. Alle 18.30 (dura 90 min) spettacolo teatrale itinerante Botanica Queer di Nina’s Drag Queens (prenotazione necessaria). Alle 19 performance itinerante di giocoleria Puzzles di Lucas Zileri. Alle 19.45 concerto Le voci sole. Alle 21.30 spettacolo di circo Random di Joel MArti & Pablo Molina. Dalle all’1 dj set Spaccatacchi a cura di Nina’s Drag Queens.

Nella sede di Quattrox4 invece dalle 0.30 alle 10.15 laboratorio di circo in famiglia per bambin* di 1-2 anni + un genitore. Dalle 11.30 alle 12.30 laboratorio di circo in famiglia per bambin* di 4-5 anni + un genitore. Dalle 14 alle 15 laboratorio di circo in famiglia per bambin* di 6-10 anni anni + due genitori. Necessaria la prenotazione alla mail [email protected].

Al Giardino nascosto di Cascina Martesana dalle 15 alle 19 laboratorio Teatro Drag a cura di Nina’s Drag Queens.

Il gran finale

Domenica 17 settembre si chiude in grande. All’Anfiteatro Martesana dalle 11 alle 11.45 e poi dalle 12 alle 12.45 laboratorio Boxe et Circense a cura di Heracles Gymnasium (dai 14 anni di età). Dalle 15 alle 18 laboratorio Scultura di cartapesta a cura di Giovanni Zuffi. Alle 16 concerto Lele Orchestra. Alle 17 performance itinerante di giocoleria Puzzles di Lucas Zileri. Alle 17.30 spettacolo teatrale itinerante Botanica Queer di Nina’s Drag Queens (prenotazione necessaria). Alle 18 spettacolo di circo Concrete 00 di Il Trio Circ. Alle 19 performance itinerante di giocoleria Puzzles di Lucas Zileri.

Infine al giardino nascosto in Cascina MArtesnaa dalle 16 alle 18 laboratorio Erbario a cura di Cascina Martesana.