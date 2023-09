Milano Comics and Games 2023 a Malpensa Fiere: quando, ospiti, fumetti e cosplay

Milano, 12 settembre 2023 – Il conto alla rovescia è partito: Milano Comics&Games sta per tornare a Malpensa Fiere con tantissimi appuntamenti, ospiti e novità. Ecco quando e tutto quello che c’è da sapere tra padiglioni, stand, biglietti e come arrivare.

Il primo grande evento di Comics&Games che renderà il rientro dalla stagione calda più divertente approderà a Malpensa Fiere il 16 e il 17 settembre 2023.

La passione per la cultura pop non conosce confini e Milano Comics&Games lo sa bene: tre padiglioni e grandi aree esterne saranno ricche di videogiochi, fumetti, fandom e giochi da tavolo, offrendo a tutti un luogo di ritrovo tra più sottoculture diverse e uno spazio sicuro dove uscire dal proprio ruolo quotidiano.

La fiera non sarà una semplice mostra mercato: il pubblico troverà influencer, streamer, artisti, autori e migliaia di metri quadrati di stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, gamer e curiosi. E non mancheranno, per chiunque lo desideri, esperienze attive ed entusiasmanti fra tornei, raduni, esibizioni, show, incontri con community in cui condividere interessi e divertimento.

Sabato 16 settembre alle 17 sul palco principale (Pad. 1) Pino Insegno e Francesco

Pannofino insieme saranno i protagonisti dello show e pronti a far divertire ed emozionare il pubblico con i loro aneddoti e le loro magnifiche voci. Al termine ci sarà un meet&greet con il pubblico nell’area ospiti.

Altro special guest è il talentuoso Danilo Bertazzi, che ricordano tutti come Tonio Cartonio, nel suo intramontabile programma La Melevisione: domenica 17 settembre ci sarà il suo talk alle ore 14 sul palco principale e, successivamente, il suo meet&greet nell'area ospiti, dove sarà possibile fare una foto con lui e ricevere il suo autografo.

Infine, ma non per importanza, saranno presenti Mark The Hammer e Da Brozz: il primo è un polistrumentista molto seguito su YouTube (più di 600.000 iscritti), mentre i Da Brozz sono celebri per i loro mashup, tanto che le loro produzioni sono supportate da artisti di fama internazionale. Domenica 17 settembre appuntamento con Mark The Hammer sul palco principale alle 16 e il meet&greet alle 17 (Pad.1) e con i Da Brozz sul palco EGA STADIUM (Pad. 3) alle 17.

E poi? Come a ogni edizione di Milano Comics&Games saranno presenti alcune delle voci degli Anime del passato e del momento, ma non finisce qua perché anche la musica avrá la sua importanza: il Pianista degli anime Edoardo Brugnoli e Il Musicologo Stefano Paolozzi accompagneranno diverse interviste e si sfideranno a colpi di tastiera per tutto il weekend.

E con la cantante Elisa Rosselli rivivremo le avventure delle magiche fatine Winx: Elisa ha scritto, prodotto e cantato moltissime canzoni di successo per musical, film animati e serie tv firmati Rainbow e Nickelodeon, per i quali è conosciuta tra i teenagers in 52 paesi nel mondo. Faranno ritorno anche i creator Victorlaszlo88 e Rob McQuack, infatti entrambi gli YouTuber faranno compagnia al pubblico sia dal palco e sia nell’area ospiti, dove sarà possibile incontrarli sabato e domenica. Sabato 16 settembre, oltre ai celeberrimi Pino Insegno e Francesco Pannofino, saranno presenti altri talentuosi professionisti del doppiaggio: Jolanda Lolly Granato ed Elisa Giorgio. Jolanda Lolly Granato è una versatile doppiatrice e speaker con un ricco curriculum dove spiccano i personaggi Lamù, Kagura di Gintama, Ino in Naruto e Barbie, mentre Elisa Giorgio dà voce a personaggi come Yor Forger da Spy X Family, Saray Vargas in Vis a Vis Il e la Principessa Anna in The Crown.

Domenica 17 settembre, invece, avremo sul palco Alessandro Fattori, un giovane doppiatore che ha prestato la sua voce a Byakuya Kuchiki da Bleach e Hanamichi Sakuragi dal film SLAMDUNK #TheFirstSlamDunk. Infine, ci sarà Ezio Vivolo che doppia Tomioka Giyuu di Demon Slayer, Arthur Boyle di Fire Force, Baji da Tokyo Revengers e Ulquiorra Schiffer da Bleach. Con la collaborazione di ImaCrew, i quattro ospiti saranno presenti sul palco principale per il talk e nell'area meet&greet per incontrare i/le fan.

Milano Comics&Games presterà, come sempre, grande attenzione per i fumettisti, e per omaggiare tale arte per questa sedicesima edizione il manifesto è di Ivan Calcaterra, il fumettista italiano di Busto Arsizio che ha lavorato anche Dylan Dog. La sezione dedicata ai fumetti presenterà titoli vintage e contemporanei, grazie alla partecipazione delle più importanti fumetterie Italiane e case editrici, affiancate dall’Artist Valley e dalla Self Area, il cuore indie di Fiere del Fumetto, dove sará allestita una vetrina per i piccoli editori e per la creatività delle autoproduzioni.

E se si è fan di Topolino e Paperino, in fiera ci sarà lo stand di Francesco Guerrini, disegnatore da Guiness dei Primati, dove poter ammirare i suoi lavori. Inoltre, il servizio filatelico temporaneo di Poste Italiane parteciperà con due annulli postali speciali e la vendita dei propri prodotti con anteprime, rarità e materiali esclusivi.

Da citare sono anche i fumettisti Anna Lazzarini, Emilio Guazzone, Ivan Calcaterra (che ha disegnato il manifesto della fiera), Luca “Laca” Montagliani, Oskar Scalco, Thomas Pistoia e Tommaso Bianchi allo stand Dada Editore. Fra i tantissimi stand, i visitatori troveranno anche lo spazio Agorà, dove si terranno diverse conferenze stampa con i fumettisti ma anche con creators come La Necroturista, Beccamorta e Vivieveryday per parlare di storia e altre curiosità “dark”.

Un intero padiglione (Pad. 3) sarà dedicato a giochi e videogiochi, di ieri, di oggi e... di domani! Debutterà a Milano Comics&Games lo spazio Ega Stadium a cura di Ega Event e Game Over Computer con tantissime postazioni da PC e console dove giocare gratuitamente con le ultime novità, i titoli del momento e sfidarsi negli eSports di ASD Grifone Esports, mentre per i nostalgici verranno abilitati dei cabinati arcade originali installati da Arcade Story per ricreare il sapore della sfida tipica delle sale giochi anni ‘80 e ’90.

Non mancheranno, inoltre, le grandi aree di giochi di ruolo, in scatola e di carte collezionabili: tornei e tavoli di gioco libero con tantissimi titoli per i seguaci dei generi storici e fantasy, tra cui i tornei organizzati da Gametrade Distribuzione.

Tornerá Mattoncinando!, l’ evento dedicato ai mattoncini Lego che esporrà creazioni originali ispirate ai cult del cinema fantasy e action, oltre a tante altre sorprese a b

Ci sará il gruppo Multiverso Cosplay Italia, che organizzerà anche un workshop di trucchi di scena aperto a tutti, mentre gli altri team Order 66, Galaxy Blade, New Italian Idols Alliance, Associazione Culturale Ghostbusters Italia e Steampunk ospiteranno raduni a tema e saranno disponibili per foto. Ospite speciale dalla Russia è la famosa cosplayer Jannet Incosplay, disponibile a incontrare i/le fan per tutto il weekend. Ma tale arte si potrá ammirare anche con i meet&greet dei cosplayers Elena Tsygourova, Viperdotexe, Kaggi Cosplay, Miss Flamingo e Mark Wesker e con l’attesissima Gara Cosplay che si terrá domenica 17 nel pomeriggio sul palco principale.

E per tuttə i/le cosplayer presenti, ci saranno dei photoshoot setting dove si potrà essere fotografati da professionisti.

Menzione d’onore va alla presenza dei mitici Always Power Ranger, delle immancabii auto Itasha Italy decorate con grafiche ispirate alla cultura otaku, e dei match hardcore sul ring di TCW Total Combat Wrestling, degli incontri-scontri spettacolari e sportivamente scorretti. E naturalmente fará parte della fiera la KPOP AREA, dove si radunerá la comunità di fan degli idol coreani, coordinata da KST - Kpop Show Time, con esibizioni, ospiti e area mercato, dove trovare dischi, merchandise originale e fan-art.

Orari d’apertura: il 16 e il 17 settembre, dalle 10 alle 19.

Biglietti: La prevendita dei biglietti è già attiva su Diy Ticket. Ticket online 10 euro + comm. serv. (totale 11,10 euro) fino a esaurimento disponibilità. Abbonamento nominale on line 2 giorni 18 euro + comm.serv. (totale 19,10 euro). Biglietto unico alla cassa, 15 euro, disponibile nei due giorni di manifestazione fino alla chiusura dell’evento.

Ingresso gratuito: bambini fino a 6 anni - Disabili 100% (occorre esibire il certificato di invalidità alla cassa).

Parcheggio auto gratuito all’esterno dello spazio fieristico e bus navetta gratuita da Stazione Nord e Stazione FS di Busto Arsizio per la fiera.