Week-end 7, 8 e 9 luglio 2023: eventi, sagre, mostre e cinema all’aperto. Cosa fare in Lombardia

Milano – Tutto pronto per il fine settimana che sta per iniziare? Ecco qualche idea per come trascorrere venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio. Concerti, sagre, mostre e cinema all’aperto: alcuni appuntamenti provincia per provincia.

EVENTI

Dal 30 giugno al 29 luglio si tiene la settima edizione edizione del Milano Latin Festival, che torna ad Assago nella storica location del Parcheggio Atm di viale Milanofiori. L’evento dedicato alla musica, al ballo, al folklore e alla cultura latino americana anche quest’anno propone un fitto calendario di eventi dedicato a milanesi e non, che possono ballare, degustare piatti tipici, conoscere la cultura, ma soprattutto ascoltare tanta musica dal vivo con i concerti dei migliori artisti del panorama internazionale della musica latina.

Sabato 8 e domenica 9 luglio debutta la Festa Country di Premenugo, frazione di Settala. Ci sarà un mercatino in via Genova con bancarelle di artigianato creativo, hobbistico, vintage, settore casa e commercio, automobili e servizi alla persona. Non mancheranno il punto ristoro del Bar Il Chiosco e alcuni food truck con diversi menù tipici regionali. Ad arricchire la festa tanti eventi collaterali dedicati ai bambini e agli appassionati di ballo e musica: in entrambe le giornate i più piccoli possono vivere l'esperienza del battesimo della sella con i cavalli dell'Associazione Loi Park Onlus, mentre dal pomeriggio di domenica 9 sono in programma animazioni e lezioni di balli country line dance a cura di Samantha Marani. Infine, ci sono le serate musicali: sabato 8 luglio alle 21.30 si balla con Arial Music Live (Fausta e Gabriele), mentre alla stessa ora di domenica 9 luglio è la volta di Anchise Bolchi, uno dei più noti e richiesti artisti country in Italia. Sabato 8 luglio dalle 18 alle 24; domenica 9 luglio dalle 10 alle 19.30 (ma con street food fino alle 24).

MERCATINI

Domenica 9 luglio, dalle 10 alle 18, è in programma la seconda edizione della Mostra mercato del vinile e cd di Biassono, presso il locale Garden Cafè in via Cesana e Villa 34 a Biassono. L'ingresso è gratuito.

CINEMA

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna, dopo qualche anno di pausa, alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano. Dal 27 giugno al 22 settembre sono in programma quasi tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti. A breve il calendario completo di AriAnteo Fabbrica del Vapore 2023 con film in programmazione, orari e biglietti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche nella cornice di City Life, nel cuore della nuova Milano nata nell’ex quartiere della fiera milanese. Dal 21 giugno al 22 settembre in piazza Elsa Morante, ai piedi delle tre torri di City Life, sono in programma circa tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche quest'anno nel Chiostro dell'Incoronata a Milano: a partire dal 16 giugno al 3 settembre è in programma un'estate fitta di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche prime visioni, incontri con gli autori e rassegne tematiche. AriAnteo Incoronata è la prima multisala all’aperto d’Italia, con due schermi e due sale con sistema audio stereo in cuffia wireless.

Anteo organizza anche la terza edizione del format itinerante Anteo nella Città: una serie di proiezioni nelle piazze di Milano in programma dal 15 giugno al 17 settembre (con una settimana di pausa a Ferragosto e una a settembre). Una programmazione di cinema di qualità su quattro ruote per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo e per restituire alle piazze la funzione di luogo di incontro, aggregazione e condivisione. Ecco la programmazione, le date e i luoghi: 3-13 luglio: Anfiteatro Martesana (Municipio 2); 14-21 luglio: Casa Jannacci, viale Ortles 69 (Municipio 5); 22-31 luglio: Villa Litta, viale Affori 21 (Municipio 9); 1-10 agosto: piazza Anita Garibaldi (Municipio 7); 18-27 agosto: Palazzina Liberty, largo Marinai d'Italia (Municipio 4); 28 agosto-6 settembre: piazza Leonardo da Vinci (Municipio 3); 11-17 settembre: Barrio’s, piazzale Donne Partigiane (Municipio 6).

L’arena estiva di cinema in cuffia di Mare Culturale Urbano torna anche nel 2023: per la ottava estate consecutiva, l’arena cinematografica all’aperto nella piazza di Cenni di Cambiamento di Milano, in zona San Siro, propone un fitto programma di proiezioni, a partire da giovedì 8 giugno 2023 e fino a settembre. Nella piazza di Cenni di Cambiamento, l’housing sociale a ridosso della Cascina Torrette in cui si trova Mare Culturale Urbano, dal giovedì alla domenica vengono proiettati i migliori film usciti al cinema , film d’autore, italiani e anche in lingua originale.

Dal 20 giugno al 22 settembre torna a Milano, per gli amanti del cinema all'aperto, l’Arena Chiesa Rossa che illumina le serate del Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti sia alle famiglie. Le proiezioni si svolgono con l’ausilio di cuffie wireless e si tengono presso il campo sportivo di via Neera 24 (in caso di maltempo al Centro Asteria, piazza Carrara).

FOOD, DRINK e SAGRE

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio torna a Morimondo, il Morimondo Festum, in cui ristoratori e commercianti di Morimondo animano le vie del borgo con street food, birre alla spina, bancarelle e artisti di strada. Morimondo Festum è anche il Giubileo Della Birra con la partecipazione di sei birrifici artigianali di livello nazionale sparsi per il borgo. Ogni ristorante del borgo è aperto al pubblico e offre un punto street food, in aggiunta alle postazioni di cibo di strada presenti per le vie di Morimondo: tra le specialità che si possono assaggiare spiccano fritto misto di pesce, cassoeula con polenta, panini con la porchetta di Ariccia, taglieri alla milanese, tortelli e tortellini emiliani. L'ingresso è libero e gratuito. Venerdì e sabato dalle 18 all’1; domenica dalle 12 alle 23.

Sabato 8 luglio, dalle 10.30 in piazza Tre Torri a Milano (Parco CityLife) è aperto al pubblico il villaggio Nuvola, dedicato all'omonimo spalmabile a base ricotta di Galbani Santa Lucia. Alle 10.30 e alle 14.30 sono inoltre in programma due showcooking del pastry chef Damiano Carrara, volto noto di molti programmi televisivi di cucina, che realizza per l’occasione una insolita cheesecake all’italiana. Dalle 11 alle 20, inoltre, è possibile vivere un’esperienza unica a bordo di una Nuvolfiera realizzata ad hoc.

MUSICA

A Legnano torna l'appuntamento con il Rugby Sound Festival, dal 29 giugno al 10 luglio come ormai da tradizione all’Isola del Castello. In programma una carrellata di eventi con ospiti tanti big della musica. Venerdì 7 luglio: Salmo e Nitro; sabato 8 luglio: Boomdabash; domenica 9 luglio: Luchè e Geolier; lunedì 10 luglio: Andrea Pucci (Rugby Sound Comedy).

Domenica 9 luglio, alle 21, il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano ospita, in occasione della rassegna Estate al Castello 2023, il concerto di Rita Pavone dal titolo Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro, che celebra i suoi 60 anni di carriera. Biglietti: poltronissima gold 40 euro, poltronissima 35 euro, primo settore 20 euro, secondo settore 25 euro.

Sabato 9 luglio, torna in concerto a San Siro Marco Mengoni: dopo il sold out della scorsa estate, Marco Mengoni si ripresenta sul palco del tempio del calcio (e della musica) di Milano per il gran finale del tour Marco negli Stadi 2023. In scaletta, i brani del progetto che il cantautore porta avanti dal 2021 e le più grandi hit della sua carriera.

TEATRO

Nelle domeniche d'estate, da giugno a settembre 2023, a Milano in via Agordat angolo via Bertelli - in prossimità dell’Anfiteatro Martesana - si svolge la rassegna Martesana Dimanche, ciclo di eventi organizzati dal Teatro Officina sul Naviglio della Martesana con l'obiettivo di aprire nuovi momenti di incontro e di condivisione nel quartiere di Gorla, definita nell’800 dai letterati la piccola Parigi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito e si svolgono in orario 18.30-19.30.

Domenica 9 luglio, alle ore 19.30, il programma della rassegna estiva Menotti in Sormani 2023 presso la Corte d'Onore di Palazzo Sormani (corso di Porta Vittoria 6, Milano) prosegue con lo spettacolo ‘Smettere di fumare baciando’ di Guido Catalano, che vede la rockstar del verso d’amore declamato esibirsi dal vivo con un nuovo show e nuove storie di cui innamorarsi.

Da giovedì 29 giugno a sabato 8 luglio, alle ore 20.30, al Teatro Litta di Milano (corso Magenta 24) va in scena lo spettacolo ‘Living room creatures’, con Ivana Petito, Bruna Serina De Almeida, Anna Leidi, Alessandro Pozza, Chiara Ribolzi e Nora Ruberti; progetto e coreografie di Susanna Baccari e Ivana Petito; performer analyst Antonio Syxty.

Sabato 8 e domenica 9 luglio, alle ore 21.45 presso il Teatro La Cucina dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, nell'ambito del festival di Olinda Da vicino nessuno è normale 2023, va in scena lo spettacolo ‘Sogno creatore (primo movimento)’, di Giorgina Pi, con Sylvia De Fanti, Alexia Sarantopoulou e Valerio Vigliar.

MOSTRE E MUSEI

A Milano, a Lampo Scalo Farini dal 1 giugno all’11 agosto, arriva ‘Van Gogh: The Immersive Experience’: un viaggio tra le opere di uno dei piu' grandi geni artistici del XIX secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore. L’esposizione, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva a 360 °: 60 proiettori animeranno 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360° su una superficie di 2000 metri quadrati tra pavimento, pareti e soffitto.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.

La prima edizione italiana della Festa della birra belga, che si terrà allo Spazio Fase ad Alzano Lombardo, alle porte di Bergamo, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio. L’inaugurazione sarà venerdì alle 17. Una tre giorni in cui tutta la varietà della produzione belga sarà rappresentata da 15 birrifici indipendenti e artigianali provenienti dal Belgio, pronti a raccontarsi al pubblico in un’occasione unica di apprendimento e contaminazione di culturale attraverso laboratori e degustazioni alla scoperta di sfumature di sapore millenarie e di ingredienti particolari, con l’illustrazione delle tecniche di produzione da parte degli esperti. L’accesso alla manifestazione è libero e gratuito. Per consumare, il sistema sarà interamente cashless, a gettoni: si possono acquistare gettoni direttamente in loco oppure in prevendita on line su https://festadellabirrabelga.it/it/prevendita con sconti e agevolazioni, e con il vantaggio – non secondario - di saltare la coda all’ingresso della festa. Durante la manifestazione non mancheranno il cibo, con specialità dal Belgio e non solo, e l’intrattenimento, con la cantante belga Doremi Sofia e Dj Felipe. Ma è soprattutto all’approfondimento che è dedicato un ricco cartellone di appuntamenti con gli esperti, per degustazioni “guidate”.

Venerdì 7 e sabato 8 luglio si svolge a Lovere l’evento Sapori in piazza, tradizionale festa enogastronomica con servizio di cucina tipica locale. La manifestazione si terrà presso la piazza Tredici Martiri, affacciata sul Lago d’Iseo. Venerdì 7 luglio si parte con la serata paella e sangria e l'intrattenimento musicale con Dj Baro; sabato 8 luglio l'appuntamento è invece con serata spiedo di bruno con polenta e la musica dal vivo dei Bellignoranti. Le due serate, organizzate dalla Nuova ProLoco Lovere, sono esclusivamente su prenotazione (per info 339 5341259).

Dal 6 al 9 e dal 13 al 16 luglio si svolge a Tavernola Bergamasca, in località Gallinarga, la Sagra della Sardina. Lo stand gastronomico sarà aperto ogni sera dal giovedì alla domenica a partire dalle ore 19.30. Molte serate sono inoltre allietate da un programma musicale con orchestre e balli: si parte venerdì 7 con Luca & Allison, mentre sabato 8 c'è l'Orchidei Band e domenica 9 è in programma il raduno regionale dei Gruppi Folkloristici Fitp e una serata musicale con Alberto Dimensione Musica. Venerdì 14 luglio si prosegue con la musica di Dj Morgan, mentre le ultime due serate, sabato 15 e domenica 16 luglio, sono affidate all'Orchestra Standard.

Torna la Taragnafest: un fine settimana immersi nel fresco verde della Valle Imagna, per godere insieme del meglio che la cucina bergamasca ha da offrire. Giunta ormai alla dodicesima edizione, la sagra del campo sportivo della Roncola San Bernardo, è da anni una delle feste più attese della provincia di Bergamo. Una manifestazione che ormai da molti anni viene proposta e organizzata da oltre 80 volontari dell’Unione Sportiva Roncola con l’obiettivo di devolvere il ricavato a sostegno delle attività e delle strutture della comunità. Per celebrare Sua Maestà la Regina, le cucine della sagra saranno aperte l’8 e il 9 luglio, dalle ore 19:00. I visitatori saranno accompagnati in un prelibato viaggio enogastronomico alla scoperta della cucina tipica locale: come ogni anno, vogliamo che tutti gli avventori si alzino dai tavoli sazi, ma soprattutto soddisfatti e consapevoli di aver mangiato ottimo cibo bergamasco. La Taragnafest sarà anche l’occasione per ascoltare - e soprattutto ballare - buona musica sulle note di quattro Dj Set, per tutti i generi e gusti.

Sabato 8 e domenica 9 luglio dalle 14:30 alle 16:00, le ragazze e i ragazzi della coop. OTER vi accompagneranno alla scoperta delle Grotte del Sogno a La Vetta, che si trova sopra l'abitato di San Pellegrino Terme. Grazie alla visita guidata potrete scoprire la storia della scoperta delle Grotte del Sogno e conoscerete come si forma una grotta. È obbligatoria la prenotazione sul sito.

A due anni dal suo ultimo concerto sul palco vista-lago dell’Anfiteatro del Vittoriale a Brescia, Fiorella Mannoia torna per un atteso spettacolo, domenica 9 luglio, accompagnata da Danilo Rea al pianoforte, tra i musicisti jazz italiani più popolari, un pianista in grado di spaziare in un vasto repertorio, grazie al suo talento e al suo estro. Tra l’improvvisazione jazz di Rea e la melodia delle canzoni di Fiorella, il palco sarà illuminato dalle luci delle candele.

A Valle di Sarezzo, dal 30 giugno al 9 luglio è in programma la "Festa del Quartiere", con stand gastronomico (domenica c'è anche lo spiedo in menù), concerti e dj set, animazioni per i più piccoli, serate danzanti e pesca di beneficenza.

Dal 6 al 10 luglio, nel centro sportivo di Visano è in arrivo la 21esima "Festa sotto le stelle". In programma concerti, dj set, stand gastronomico (sabato con spiedo) e fiumi di birra

Dal 3 al 16 luglio torna per due settimane Como Always Hop, il festival della birra artigianale del Lago di Como a ingresso libero e gratuito. Protagoniste, presso i Giardini a Lago (viale Corridoni), più di 30 spine di birra dall'Italia e dall'estero selezionate dal Birrivico di Como. Ad accompagnare le birre, una selezione di street food di qualità tra hamburger e frittini, picanha e cibo brasiliano, pizza, pesce fritto di lago, gnocco fritto e tortellini, dolci, gelati e crepes. Non mancano serate di musica dal vivo e dj-set, giochi e animazioni per adulti e bambini.

A Gera Lario, il 7, 8 e 9 luglio, la 34° edizione di "Arrosticini VS Bombette Festival", il format tra gusto e divertimento dedicato a due grandi specialità del nostro paese, nella Zona Porto. La festa inizierà venerdì 7 dalle 18, mentre sabato 8 e domenica 9 già dalle 11 (con orario continuato per pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Dalle 21, grandi eventi di musica dal vivo: si inizia venerdì con Fuori Tempo Max - 883 Tribute Band, per poi continuare Sabato con Scramble & The Cats + Scarlet Space (Rock - Rockabilly Night).

Il 6, 7, 8 e 9 luglio, al Parco lungo Po Europa a Cremona, torna Tanta Robba Festival: il festival per eccellenza dell’estate cremonese arriva alla sua settima edizione. Sono passati dal Tanta Robba Festival: Ghali, Rkomi, Tananai, Francesca Michielin, Ghemon, Calcutta, Planet Funk, Lo Stato Sociale, Motta, The Bloody Beetroots, Psicologi, Dargen D’amico, La Rappresentante di Lista e moltissimi altri. Il 6 luglio: Xavier Rudd; Lil Kvneki; Balera Favela; Il Pagante; Kharfi; Rumo; e Elena Piro Telemagenta. Il 7 luglio: Rosa Chemical; VillaBanks; Epoque; Disco Pianobar; Lucio Corsi; MutoniaSimoveludo ed Elettrotape. L’8 luglio: Nu Genea; Savana Funk, Ele A, Ciao! Discoteca Italiana; Auroro Borealo; Sibode DJ; Re Tarantola; Kaie Afò; Namida Sakkür.

Sulle rive del Lago di Como, dal 9 al 30 luglio si svolgerà la 19esima edizione del Festival Musica sull’Acqua che, per tre settimane, ospita grandi musicisti internazionali che danno vita a concerti intessuti sul tema della Visione in alcuni tra i più antichi e suggestivi luoghi del Lario. Il concerto di apertura è in programma domenica 9 luglio, alle 21, all’Abbazia di Piona di Colico, con un trio d’eccezione formatosi appositamente per l’occasione grazie alla sintonia e amicizia tra il direttore artistico del festival Francesco Senese, Jens Peter Maintz, violoncello principale della Lucerne Festival Orchestra su invito di Claudio Abbado, e il pianista Gabriele Carcano, tra i più affermati della sua generazione.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Da sabato 25 marzo a domenica 9 luglio, presso lo Spazio Circolo di Bellano (via Manzoni 50), in provincia di Lecco, è allestita la mostra Franco Battiato: la realtà non esiste a cura di Velasco Vitali. L’esposizione presenta una selezione di 15 opere del musicista e artista siciliano Franco Battiato (Catania, 1945-2021) - oli su tavola fondo-oro e oli su tela provenienti da collezioni private - che restituiscono i volti, quasi in forma di icona, degli amici più stretti del maestro.

Nell’ambito di Lodi al Sole, sabato 8 luglio, Accordi in piazza con L’ ItUAr TRIO (Beccalossi/Del Barba/Bombardieri). L’appuntamento è alle 21.30 sul sagrato dell Chiesa della Maddalena. Il trio è composto da musicisti che collaborano insieme da anni (oltre a collaborare con musicisti di livello internazionale in svariati ambiti musicali) e che hanno sviluppato un incredibile feeling. Infatti nelle loro performances questo affiatamento si evidenzia col calore trasmesso al pubblico con l’esecuzione e l’improvvisazione dei brani composti dagli stessi musicisti. Questi brani ricalcano atmosfere, ora di carattere popolare, dove la matrice ritmica è preminente (musica argentina, brasiliana), ora piú eterei con melodie di ampia cantabilitá, vicine alla musica “classica” del novecento, con spunti da Ravel e Stravinsky, con colori “mediterranei” per le improvvisazioni che sono alla base della concezione musicale del trio.

Sempre nell’ambito di Lodi al Sole, sabato 8 luglio, alle 21.30 in piazza della Vittoria, Sasha Torrisi canta Battisti. Sasha Torrisi, già cantante della famosa rockband “Timoria”, si propone con un personale omaggio ad uno dei più grandi interpreti della musica italiana. Ricordi e divertimento sono il filo conduttore del concerto, spinto dall'inconfondibile spirito rock che da sempre contraddistingue Sasha.

Altro appuntamento di Lodi al Sole: domenica 9 luglio, alle 21.30, in piazza della Vittoria, Gemini Blue + Dj Andrea Maggio da Rtl. I Gemini Blue sono un duo originario del Lago di Garda formato nell'estate 2020 da Osasmuede Aigbe e Giacomo Sansoni. Un trio affiatato con una proposta musicale eterogena e vivace. Improvvisazioni totalmente libere ad altre su solide strutture scandiscono un repertorio originale con un uso percussivo degli strumenti, ora con brani che ricalcano atmosfere (musica argentina, brasiliana), ora più eterei e vicini alla musica “classica” del novecento.

Venerdì 7 e sabato 8 luglio, dalle 19 all’1 di notte, presso l’area Eventi di Fontanella Grazioli, frazione di Casalromano, si terrà la seconda edizione del “Mantova Gin Fest”, organizzata da Proloco e Avis di Casalromano con il patrocinio del Comune di Casalromano. L’evento avrà ingresso libero, senza alcuna prenotazione, e il Gin Tonic ad un prezzo promozionale di 7 euro. Animazione a cura del Deejay Federico Schiavi venerdì 7 e a cura del rapper bresciano Dellino Farmer sabato 8 Luglio.

Dal 6 al 16 luglio si svolge a Misinto la 26esima edizione del Misinto Bierfest, festa bavarese targata Gam E20 all'ombra del Mönchshof Stadl, il grande tendone bianco e azzurro allestito in via Marconi capace di accogliere oltre 2 mila persone. Birre artigianali e piatti tipici. Durante tutta la festa i cancelli sono aperti dalle 19.30 all’1. La prenotazione è sempre fortemente consigliata inviando un messaggio Whatsapp al 351 6722906, con indicati nome cognome e numero dei prenotati.

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio presso i Boschetti Reali di Monza si svolge l'evento Beer & Sound, festa della birra e della musica live. Sarà possibile gustare birre e i piatti dei migliori street chef. Tre concerti gratuiti: si parte venerdì 7 luglio alle 21.30 con il live 80 voglia di anni 90 & 2000, mentre sabato 8, sempre alle 21.30, l'appuntamento è con la Cisco Band che omaggia Max Pezzali e 883; si chiude con il tributo ai Queen dei Queen Legend alle 20.30 di domenica 9 luglio. Evento a ingresso libero e gratuito. Questi gli orari di apertura: venerdì dalle 18 alle 24; sabato dalle 11 alle 24; domenica dalle 11 alle 22.30.

Dal 29 giugno al 16 luglio si svolge a Carate Brianza, in via dell'Immacolata, l'evento Beer Fest Carate: oltre due settimane di festa della birra con stand gastronomici aperti ogni sera in orario 18.30-24.00 e un fitto programma di concerti serali. Tra gli ospiti musicali spiccano Ivana Spagna, i Jalisse, Ivan Cattaneo, Viola Valentino, Maurizio Solieri e Katia Ricciarelli.L'ingresso è libero e gratuito, anche in caso di maltempo.

Al Centro sportivo di Meda si svolge la quarantacinquesima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dall'Asd I Gattoni. Le date? Sabato 8 e domenica 9 luglio; sabato 15 e domenica 16 luglio; sabato 22 e domenica 23 luglio. Centro Sportivo Città di Meda, in via Icmesa. Gli orari di apertura della sagra sono tutti i giorni alle 19 e la domenica anche alle 12 per il pranzo con i pescatori; ulteriori informazioni via email.

Sabato 8 luglio, alle ore 21.30, nel parco di Villa Tittoni a Desio il programma di Parco Tittoni 2023 prevede il party Jurassic Park per un tuffo negli anni Novanta. Solo per una notte, la crew di Party ’90 trasforma Villa Tittoni nell'Isola dei Dinosauri di John Hammond e riporta in vita le atmosfere del Festivalbar, i balli dei tormentoni estivi e le grida delle Notti Magiche: una notte tutta da ballare al ritmo delle migliori hit pop, dance, rock, cartoon & trash dal 1990 al 2005. Il tutto tra videoproiezioni a tema, ballerini, animazione e tante altre sorprese. -I biglietti costano 10 euro in cassa; apertura cancelli alle ore 19.30. Domenica 9 luglio, invece, serata di concerti gratuiti in occasione del Festival Jazz, organizzato con la collaborazione della Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza Desio e in coprogettazione con il Comune di Desio. Location, bar e cucina aprono alle 18, mentre la musica ha inizio alle ore 19.

Anche nell'estate 2023 la programmazione di cinema all'aperto targata AriAnteo torna ad animare la suggestiva location della Villa Reale di Monza. A partire dal 16 giugno e fino a fine agosto vengono proiettati in una magica atmosfera alcuni tra i migliori film dell'ultima stagione, ma anche titoli inediti, film per famiglie, pellicole restaurate.

Dal 30 giugno al 5 novembre, la Villa Reale di Monza ospita la mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. In mostra – oltre ad altri due muri mai esposti prima in Italia: “Heart Boy” e “Robot/Computer Boy” – saranno presenti alcuni pezzi unici che arricchiranno ulteriormente il percorso espositivo, e nel complesso più di settanta opere originali. Fino al 10 settembre da mercoledì a venerdì: 14-20 sabato-domenica: 10-20. Chiusa lunedì e martedì. Dall'11 settembre da mercoledì a domenica: 10-20 Chiusa lunedì e martedì. Il biglietto intero ha un costo di 14 euro, ridotto 12.

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio in piazza del Municipio a Olevano, arriva Anguriando 2023. Tre serate di cena-spettacolo in cui è possibile gustare i prodotti locali e contemporaneamente assistere a concerti con artisti di fama nazionale. Le cene si svolgono dalle ore 19.30, con la possibilità di degustare prodotti tipici e di stagione: angurie, meloni, salam dla duja, grigliate. Si parte venerdì 7 luglio con la disco dance della Shary Band, mentre sabato 8 luglio è la volta di uno dei cantautori più importanti della musica italiana: Enrico Ruggeri. Infine, domenica 9 luglio è in programma una cena spettacolo in memoria di Giampaolo Carini, con serata dedicata a Whisky (era il suo soprannome) intitolata La Prossima Generazione: ad alternarsi sul palco Dino, Donatello, i Nuovi Angeli e The Rokes (Bobby e Mike).

Sabato 8 luglio, alle ore 21.30, in piazza della Libertà a Olevano di Lomellina, Enrico Ruggeri si esibisce in concerto nell'ambito dell'evento Anguriando.

Sabato 8 luglio, alle ore 21.30, il cortile del Castello Visconteo di Pavia ospita Patty Pravo, che porta in scena lo spettacolo Minaccia Bionda. Successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la voce narrante di Pino Strabioli. Biglietti 31,05 a 51,75 euro.

Sabato 8 e domenica 9 luglio, dalle 10 alle 20, al Castello di Belgioioso, si svolge la quinta edizione (edizione autunnale) di Belgioioso Comics and Games, dedicata a tutti gli amanti dei fumetti, dei giochi e della cultura nerd. Ospite della manifestazione è il gruppo di divulgatori della cultura indipendente Mecenate Povero. Ci sarà un’area Giappone con proiezioni di anime, dimostrazioni di arti marziali, worshop di origami e molto altro; un'area Cosplay con sfilate, concorsi e sfilate; un'area ludica con postazioni di gioco libero di tutti i tipi (dai giochi di ruolo a quelli da tavolo, dalle miniature ai card games); un'area Videogames con tornei di e-sport, attività di free play e attività di realtà aumentata; e una serie di corsi con gli insegnanti della Scuola del I biglietti di ingresso costano 10 euro (8 euro per bambini dai 6 ai 12 anni e over 60; ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni.

Si svolgerà dal 6 all’11 luglio la settima edizione della rassegna “A Vigevano Jazz”, inserita nel cartellone di eventi di Vigevano Estate. Tre gli appuntamenti in programma nel Cortile del Castello, con la partecipazione di nomi illustri della scena italiana, da Emilio Soana (che verrà festeggiato con un concerto-tributo pochi giorni prima del suo 80° compleanno) a Claudio Angeleri, dalla Big Band Jazz Company a Luciano Zadro. L’ingresso ai concerti è libero con prenotazione sul sito vigevanoestate.it.

Le antiche corti del centro storico di Bormio aprono le loro porte dalle ore 20.30 dell’8 luglio per la Serata dei Sapori durante la quale, accompagnati da musica e intrattenimento, potrete degustare i prodotti tipici valtellinesi. Durante la serata sono previste 15 degustazioni tra piatti della tradizione, formaggi, salumi, dolci e liquori valtellinesi:

Dal 7 al 9 luglio arriva a Cassano Magnago, all’area feste, la prima edizione di Comics & Games Parade, un multiverso di fantasia e intrattenimento che unisce i più variegati mondi della cultura pop, fumetti, manga, ma anche Lego e molto altro. Non mancheranno ospiti come Gianluca Iacono (doppiatore in Dragon Ball, How I Met Your Mother e di Gordon Ramsay), Giovanni Muciaccia (conduttore Art Attack), Giorgio Vanni (compositore e cantautore di canzoni indimenticabili per anime come Dragonball e Pokemon), Giulia Maniglio (doppiatrice in Fire Force, Made in Abyss e Aggretsuko), Stefano Bersola (cantante e autore delle sigle Yamato Video), Simone Lupinacci (la voce di Deku in My Hero Academia), Federico Viola (doppiatore di Bakugo, Ichigo, e di V di Cyberpunk 2077), Elisa Giorgio (doppiatrice in Spy X Family e Maki Oze), Stefano Lucato dei Manga Boys.

Il weekend del 6, 7, 8 e 9 luglio, nuovo appuntamento con gli eventi enogastronomici all'aperto a Clivio, in occasione della 33° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla Cucina del Peloponneso, per quattro lunghe giornate di gusto e divertimento da non perdere presso IVANTUS Area Feste. La festa inizierà Giovedì 6 e Venerdì 7 alle ore 18.00, mentre Sabato 8 e Domenica 9 già alle 11.00 (con orario continuato a pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Dalle 21 grandi concerti di musica dal vivo: si inizia Giovedì con Omaggio a Lucio Battisti - Pollio in concerto, per continuare Venerdì con ’39 Queen Tribute - Freddie Mercury Night e Sabato con Fuori Tempo Max - Tribute a 883 & Max Pezzali. Domenica si chiude in bellezza dalle 17.00 con Holi Colors - il Festival dei Colori.

Il Pro Patria Club di Busto Arsizio ha organizzato la Festa della Birra Bianco Blu, ospitata presso il Museo del Tessile, per un weekend all'insegna della bella musica, del buon cibo, del divertimento. Appuntamento il 7, 8 e 9 luglio.

Il 7, 8 e 9 luglio Rolling Truck Street Food Festival torna in piazza Imbarcadero a Porto Valtravagli. Ingresso gratuito. Da venerdì a domenica dalle ore 11 alle 24.

Tra gli eventi in programma per le Sere d'Estate Fai 2023, iniziativa che offre al pubblico la possibilità di fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle sere estive in luoghi unici, molte sono le iniziative prevista al Monastero di Torba a Gornate Olona. Le note saranno protagoniste sabato 8 luglio durante l’evento Musica al tramonto, che vede l’apertura speciale del Monastero di Torba dalle ore 19.30 alle 22.30. In apertura di serata si può effettuare una visita guidata del Monastero e alle ore 21.00 assistere al concerto dei Solisti Ambrosiani che suonano nell'antica chiesa offrendo un ventaglio di pagine vocali e strumentali d’altri tempi. Servizio bar disponibile all’interno dalle ore 19.30 alle 21.00 (aperitivo 14 euro). L'ingresso al Monastero di Torba con eventi (escluso aperitivo) costa 14 euro; ridotto 6 euro per iscritti al Fai e residenti nei comuni di Gornate Olona e Castelseprio; i bambini sotto i 6 anni entrano gratis, così come chi si iscrive al Fai in loco o rinnova il giorno dell'evento.

La stagione estiva alla Casa Museo Pogliaghi (Sacro Monte di Varese) si apre venerdì 7 luglio alle 21 con un concerto di “pianoforte preparato”. La pianista Sonia Iaconis è la protagonista dell’appuntamento promosso da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, “La musica per pianoforte verso nuovi orizzonti”: un recital che vuole omaggiare la musica pianistica e tutte le sue sfumature, arrivando anche a usare palline da pingpong. A fare da cornice all’esibizione, il modello in gesso originale della porta del Duomo di Milano, l’opera più importante di Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 – S. Maria del Monte 1950), allestita nel grande atelier dell’artista presso la sua casa al Sacro Monte di Varese Compresa nel costo del biglietto è la visita guidata che può essere seguita prima del concerto (alle ore 20) e che permette di conoscere non solo la storia dell’eclettica casa-museo, ma allo stesso tempo anche la carriera e la figura del suo proprietario di casa. Il biglietto d’ingresso (comprensivo anche di visita guidata) ha il costo di 10 euro a persona.

Dal 17 aprile al primo ottobre 2023 negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.