A Bollate torna il cinema sotto le stelle: sei appuntamenti in versione “silent movie”

Bollate (Milano) – Torna da stasera il cinema sotto le stelle, appuntamento estivo per gli amanti del cinema all'aperto. I film saranno visibili negli spazi esterni del teatro LaBolla e offriranno al pubblico una scelta ricca, piacevole e diversificata. La programmazione prevede sei appuntamenti per grandi e bambini, il mercoledì sera per gli adulti e il venerdì per le famiglie con i più piccoli.

La rassegna sarà in versione silent movie, ovvero con l’ausilio di cuffie wireless, con le quali sarà possibile fruire al meglio la visione del film senza alcun disturbo esterno e nel rispetto del vicinato. Il film di stasera è "7 donne e un mistero", venerdì 7 "Minions II", mercoledì 12 "Downton Abbey II", venerdì 14 "Troppo cattivi", mercoledì 19 "Il ritratto del duca" e venerdì 21 "Il giro nel mondo in 80 giorni". Le proiezioni inizieranno alle 21.30 e le cuffie per l’ascolto verranno consegnate al momento, dietro presentazione di un documento d’identità. Il noleggio delle cuffie costa 3 euro. L'organizzazione prevede la possibilità di aperitivo al Chiosco LaBolla dalle 20. Informazioni: 02/35005575 - [email protected] . Non è necessaria la prenotazione.