Bresso, Yoga al Parco dedicato alle donne: quando e dove

Bresso (Milano), 4 luglio 2023 – Il “Parco Renzo Rivolta” di via Vittorio Veneto diventa sempre più “al femminile”.

Dopo la realizzazione del “KmRosa”, l’anello di un chilometro illuminato dalle luci a led rosa per consentire le passeggiate in sicurezza delle donne, da domani sera, dalle 19, torna l’iniziativa comunale “Yoga al Parco”, sui prati della frequentata area verde del centro storico bressese.

Per tutto il mese di luglio, l’appuntamento con il benessere e con il relax per il corpo e per la mente è ogni mercoledì sera; alle signore basterà portare un tappetino e regalarsi un’oretta di tranquillità con le amiche, all’aria aperta, vicino agli storici alberi ad alto fusto e nel cuore della città di Bresso. In caso di maltempo e di pioggia, “Yoga al Parco” si terrà sotto la galleria tra i capannoni dell’Area “Iso Rivolta” di piazzale della Costituzione, limitrofa al “Parco Renzo Rivolta”. Dopo la pausa di agosto, l’appuntamento si rinnova tutti i mercoledì di settembre, sempre dalle 19. L’iniziativa è libera e gratuita e rientra nel calendario della kermesse comunale “Mai dire Sola”.