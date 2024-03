Fiera della Palme fra novità e tradizione

Sarà un grande spettacolo pirotecnico sull’area feste, stasera alle 21, a dare ufficialmente il via all’edizione numero 403 della Fiera delle Palme. Da domani a lunedì una non stop di eventi, mostre, ritrovi, dibattiti e concerti sotto un doppio cappello: “Tradizione e innovazione“. Questo il tema scelto per la Fiera 2024, il filo rosso che unirà iniziative ed eventi: "Il programma – così la presentazione – ha un obiettivo ambizioso: coniugare la tradizione e la memoria del luogo con il cammino della ‘nuova Melzo’, la città che cresce e cambia". Il calendario della kermesse era già stato presentato nei giorni scorsi dal sindaco Antonio Fusè e dall’assessore alla Cultura Diana Marangoni: "La Fiera è il nostro fiore all’occhiello, siamo certi che anche quest’anno sarà un momento unico. E soprattutto un’occasione per stare insieme". Un flash sugli appuntamenti, partendo dall’area fiera, che quest’anno ospiterà, per la prima volta, il villaggio delle Pro loco Lombarde. Sempre qui si terrà l’immancabile Fiera del bestiame, “resuscitata“ ormai da qualche anno: "Una tradizione amata". Tutto pronto per il grande luna park, "con 40 attrazioni è il parco divertimento mobile più famoso della Martesana".

Una novità: "Grazie alla collaborazione con Progetto Itinera e Reti a partire dalle 16 il Luna Park diventerà meta di incontro degli adolescenti che, tra un giro in giostra e l’altro, si cimenteranno in giochi e quiz". Altra sorpresa il ritorno, domenica, del “Palo della cuccagna“. Tradizione e, come si diceva, innovazione, che avrà come cuore il Palazzo Trivulzio da poco restaurato: vi si terranno presentazioni di startup innovative e suggestive esperienze virtuali. Fra gli eventi di punta uno spettacolo teatrale ‘a cielo aperto’ dedicato alle vicende della storica Galbani e, domani alle 18, un incontro ‘aperiscienza’ con l’astrofisico Luca Perri, che incontrerà i melzesi in piazza Della Repubblica.

Monica Autunno