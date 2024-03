Meteo Domenica delle Palme: la primavera? Un’illusione. Ciclone in arrivo nel week-end, in Lombardia di nuovo freddo e pioggia

Milano – Cielo azzurro e temperature gradevoli? Non per molto. Anche in Lombardia nel week-end (quello della Domenica delle Palme) di sole se ne vedrà poco. Colpa di un nuovo ciclone in arrivo, con un tempo instabile che dominerà anche la prossima settimana di Pasqua. Un quadro delineato anche dal bollettino meteo di Arpa Lombardia. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni.

“Oggi, giovedì 21 marzo, condizioni stabili oggi per la presenza di un Promontorio sul Mediterraneo occidentale con massime di temperatura in progressivo rialzo in pianura a 20-22°C venerdì 22 marzo”. Ma attenzione. Dal 23 marzo cambia tutto: nella giornata di sabato è previsto un “peggioramento delle condizioni meteo associate al transito di una saccatura sul centro e nord d'Europa che favorirà piogge deboli diffuse nel pomeriggio e intensificazione della ventilazione, con afflussi di masse d'aria più fresche che determineranno un calo diffuso delle temperature”.

Bollettino meteo Arpa Lombardia: le previsioni per sabato 23 marzo

"Già da oggi pomeriggio - afferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. assisteremo ad un parziale peggioramento sul Triveneto con qualche rovescio. Venerdì 22 questi locali acquazzoni scivoleranno velocemente dalle regioni centrali verso il Sud dove si fermeranno per parte della giornata”. Da lunedì pomeriggio, poi, arriverà sull’Italia un nuovo ciclone che porterà un ulteriore peggioramento con forte maltempo almeno fino al Giovedì Santo (28 marzo)