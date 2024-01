Carnevale 2024 a Leolandia con Hello Kitty. Tutti gli eventi del parco

Capriate San Gervasio (Bergamo ) – Tutto pronto per il Carnevale 2024 a Leolandia, dove è in programma un mese di speciali eventi. Il parco divertimenti di Capriate San Gervasio darà il via ai festeggiamenti sabato 3 febbraio. Le iniziative dedicate alla festività proseguiranno per tutti i fine settimana fino a marzo. Il Carnevale sarà un’occasione per sfilare per il parco in costume, approfittando di un palinsesto ricco di iniziative, a cominciare dal flash mob in cui ogni giorno si eleggerà la maschera più bella. Nel parco sarà inoltre presente una postazione dedicata al Truccabimbi per dare un tocco d'artista a ogni travestimento. Protagonista del Carnevale sarà Hello Kitty, special guest d'eccezione, amata da intere generazioni di bambini, che quest'anno festeggerà in esclusiva fino al 30 aprile a Leolandia il suo cinquantesimo anniversario.

La storia di Hello Kitty

Nata nel 1974, con i suoi grandi occhi e il fermaglio a fiocco sull'orecchio sinistro, Hello Kitty è presto diventata un'icona della moda e del design ed è stata protagonista di seguitissime serie animate.

Lo spettacolo a Leolandia

A Leolandia Hello Kitty porterà in scena uno spettacolo inedito tratto dall'ultima serie "Hello Kitty Superstyle!" in onda dallo scorso autunno in TV: i bambini potranno cantare insieme alla loro beniamina e aiutarla a risolvere un intrigo che nascerà proprio durante lo show.

Tutti i protagonisti

Non mancheranno acrobati, giocolieri, animatori, e i personaggi dei cartoni animati: Masha e Orso, Bing e Flop, PJ Masks, Ladybug e Chat Noir. Dal 10 febbraio, inoltre, gli ospiti potranno assistere in anteprima allo show acrobatico "I Misteri del Mare"

I biglietti

Con la riapertura di Leolandia, torna anche l’offerta che regala a tutti coloro che acquistano un biglietto per visitare il parco a Carnevale un ingresso omaggio da utilizzare in un altro giorno a scelta, nel corso della lunghissima stagione 2024 che si chiuderà il 6 gennaio 2025. In più, tutti gli ospiti che visiteranno il parco nel weekend d'apertura del 3 e 4 febbraio avranno la possibilità di acquistare lo Spring Pass, che permette l'ingresso in tutti i giorni d'apertura fino al 31 maggio, ad un prezzo agevolato.