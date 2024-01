Il gran Carnevale di Crema. Ecco il programma della festa

Il Comitato Carnevale ha reso note le sue intenzioni: far divertire i cremaschi e chi verrà a Crema per passare in allegria un pomeriggio. Per questo motivo in programma per la XXXVI edizione del Gran carnevale di Crema ci sono parecchie manifestazioni. Si parte, come ormai tradizione, con una serata al S. Domenico, sabato prossimo, con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Fabio Bergamaschi a Eugenio Pisati, presidente del Carnevale. Quindi, il 28 c’è quella che si può definire una pre sfilata. Detto che i grandi carri non passano dalle porte di Crema, in piazza del Duomo, domenica 28 ci sarà Aspettando il Carnevale, animazione musicale, maschere e intrattenimento ludico per grandi e bambini, ma niente carri che appariranno domenica 4 febbraio, con prima sfilata nel circuito di piazza Giovanni XXIII. Cinque i grandi carri in gara, “L’ultima sinfonia“, “È tutta un’altra musica“, “Pesci fuor d’acqua“, “Il paese delle meraviglie“ e “Romantica malinconia“, due carri ospiti provenienti da altri carnevali e quattro carri piccoli. Ingresso a 10 euro come lo scorso anno con possibilità di sconti per gruppi, ragazzi, famiglie. Replica l’11 e il 18 febbraio. In concomitanza alle sfilate, in piazza Duomo ci sono i mercatini di carnevale, l’isola dei bambini, ma anche visite guidate a cura della Pro loco.

Piergiorgio Ruggeri