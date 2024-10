Scontro frontale tra due auto a Faloppio: Stefano Pianelli, 86 anni, non ce l’ha fatta

Faloppio (Como), 13 ottobre 2024 – In ospedale era arrivato in condizioni drammatiche, dopo lo scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava e un’altra che arrivava dalla direzione opposta, avvenuto questa mattina alle 9.45 in via Mulini a Faloppio. La vittima è un uomo di 86 anni, Stefano Pianelli, residente a Maslianico. Feriti anche una donna di 29 anni, un uomo di 48, ma la situazione dell’anziano era subito apparsa come la più critica, e purtroppo le previsioni più infauste si sono alla fine avverate. È stato trasportato all’ospedale Sant’Anna, ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per il rispristino delle condizioni di sicurezza della strada e la rimozione die veicoli. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri, che ora stabiliranno quale dei due conducenti ha causato lo scontro.