Como, con la scusa della sigaretta rubano portafogli a 32enne: identificati e denunciati due stranieri

Como, 8 novembre 2023 – L’intervento della pattuglia della Squadra Volante, questa notte in piazza San Rocco, inizialmente è avvenuto per una segnalazione di rapina. Ma fin da subito, gli agenti hanno accertato, dal racconto della vittima, che si trattava di un furto compiuto da due stranieri, che subito dopo si erano rifugiati in un dormitorio di fortuna in una vicina chiesa.

Il derubato, un casertano di 32 anni domiciliato a Cernobbio, si era fermato per fumare una sigaretta, quando è stato avvicinato dai due stranieri, con la scusa di chiedere una sigaretta. Mentre uno dei due parlava con la vittima, il secondo uomo, approfittando del finestrino dell’auto aperto, ha preso il portafogli della vittima estraendo due banconote da 20 euro. Poi i due si sono allontanati verso il dormitorio, dove c’erano anche altri senza fissa dimora.

Poco dopo i due, grazie alla descrizione fornita dal derubato, sono stati individuati e portati in Questura. Si tratta di due cittadini del Ghana di 31 e 33 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia. Sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.