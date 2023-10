Maltempo sul lago di Como, smottamenti a Laglio e Alserio

Laglio, 31 ottobre 2023 – Sono due i grossi interventi dei vigili del fuoco delle ultime ore, per contenere le conseguenze del maltempo delle ultime ore.

I vigili del fuoco impegnati nella verifica dello smottamento di Laglio

A Laglio in via Vecchia Regina le squadre sono intervenute per la verifica del crollo di un muro di contenimento, che si è riversato sulla strada sottostante. Sono ancora in coso in corso le valutazioni ai fini della sicurezza, ma nel frattempo è stato temporaneamente istituito il traffico a senso alternato.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e tecnici della Provincia di Como e il sindaco di Laglio Roberto Pozzi.

Inoltre ad Alserio, in via per Alserio, intervento urgente dei vigili del fuoco per uno smottamento a ridosso di una abitazione in un’area privata, fortunatamente senza conseguenze per chi vi abita.