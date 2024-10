Lurago Marinone, 49enne violento espulso nel giorno della scarcerazione

Lurago Marinone, 16 ottobre 2024 – Dopo aver accumulato una serie di condanne per reati contro la persona, è stato portato in aeroporto e rimandato nel suo Paese, in Marocco, il giorno stesso della scarcerazione.

Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia lunedì, a carico di un uomo di 49 anni residente a Lurago Marinone: contestualmente all’accompagnamento, gli è stato notificato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno e una nuova e definitiva espulsione dall’Italia.

Il Questore, nel firmare il provvedimento, ha preso atto dei numerosi reati collezionati nel tempo e delle condanne ricevute dall’uomo per maltrattamenti e lesioni provocati alla moglie, con svariate violazioni al divieto di avvicinamento che gli era stato imposto, spesso alla presenza dei figli minori. Lunedì, la polizia ha provveduto ad accompagnare l’uomo alla frontiera, imbarcandolo su un volo diretto in Marocco.