Bregnano, la bici rubata dal pusher è in attesa del proprietario

Bregnano, 16 ottobre 2024 - Lo scorso 25 luglio, i carabinieri di Cermenate, nel corso di un servizio nella zona boschiva di Bregnano, in località Puginate, hanno scoperto e denunciato per spaccio di droga un marocchino di 22 anni, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.

Il giovane era in sella a una mountain bike, e aveva tentato la fuga a piedi in mezzo alla boscaglia, abbandonando la bici rubata e che per questo gli era costata anche una denuncia per ricettazione, in quando non aveva saputo fornire giustificazioni per il suo possesso.

Finora non è stato possibile risalire al proprietario per restituirla: come dettaglio per identificarla, c’è una targhetta con la scritta “Cicli Carreri di Cantù”. Chi la riconoscesse, o potesse fornire informazioni utili, si può rivolgere ai carabinieri di Cermenate, presso i quali è tuttora in custodia.