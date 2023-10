Incidente a Lomazzo: muore in moto a 41enne monzese

Lomazzo, 9 ottobre 2023 – Un motociclista di 41 anni residente in provincia di Monza e Brianza, è morto in un incidente avvenuto questa sera alle 21.30 a Lomazzo.

L’uomo stava percorrendo via Roma, zona di Manera, dove avrebbe perso il controllo della moto ed è caduto: la dinamica di quanto accaduto è ancora incerta e in corso di ricostruzione, ma sembra che il centauro abbia fatto tutto da solo, senza coinvolgimenti di altri veicoli.

Quando il 118 è arrivato sul posto, anche facendo alzare in volo l'elicottero, per lui non c’era più nulla da fare. È intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Cantù, che sta lavorando per accertare la dinamica dell’incidente ma anche per confermare le generalità della vittima e la residenza.