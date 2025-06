Inverigo, droga nel fienile abbandonato: arrestati due spacciatori

Inverigo, 18 giugno 2025 – Spacciavano droga di ogni genere nei boschetti di Inverigo, a ridosso della deviazione dalla strada statale. Sono stati arrestati questa mattina alle 5 dalla Squadra Mobile di Como, che li ha trovati in possesso di 30 grammi di eroina, 40 di cocaina, 13 di hascisc e 320 euro in contanti, ritenuti l’incasso delle ultime ore.

Chi sono

Due marocchini di 26 e 29 anni, sorpresi in flagranza di reato, sono stati arrestati e portati a processo per direttissimo questa mattina: entrambi irregolari e senza fissa dimora, sono stati sottoposti a divieto di dimora in provincia di Como e Lecco in attesa del rinvio del processo, ma il giudice ha anche dato il nullaosta per la loro espulsione, su cui procederà la Questura.

Il blitz nei boschi

L’area è stata individuata in seguito ad alcune segnalazioni che la indicavano come punto di riferimento in cui era stato notato un via vai di acquirenti. I poliziotti hanno deciso quindi di sistemarsi in una zona dove era possibile osservare l’entrata della zona boschiva, accertando che le persone che entravano e uscivano erano clienti dei due marocchini.

Il fienile

La loro attività era continua, e i due stranieri si davano il cambio, lavorando a fasi alterne e riposando. I poliziotti sono quindi entrati in un fienile in disuso, dove hanno sorpreso i due: uno stava dormendo, l’altro pesava lo stupefacente, con tutto il necessario per il confezionamento e la vendita. Il primo è stato bloccato subito, il secondo ha cercato di scappare, ma è stato fermato nonostante la reazione con calci e pugni nei confronti dei poliziotti, che gli ha fatto rimediare anche una accusa di resistenza a pubblico ufficiale.