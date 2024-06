Incidente a Plesio, precipita per 30 metri lungo un sentiero: grave un uomo

Plesio , 20 giugno 2024 – Un uomo, le cui generalità ed età al momento non sono note, è stato soccorso poco prima delle 13 di oggi a Plesio, in un tratto impervio nei pressi del sentiero della Cappella San Domenico, dover era caduto. La segnalazione è giunta alla centrale per una persona sparita dal sentiero durante una camminata: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorso alpino, assieme all’elisoccorso.

L’uomo è stato trovato ferito a seguito, dopo essere precipitato per circa 30 metri. A una priva valutazione del medico del 118, gli è stato riscontrato un trauma cranico, e un quadro clinico serio. E’ stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale di Lecco, dove stano procedendo a esami e visite.