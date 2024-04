Escursionista precipita nel canalone. È grave

È precipitata in un canalone mentre era impegnata in una escursione lungo il versante nord-ovest del monte Cimone, nel territorio di Valbondione, in Alta Valle Seriana. Si tratta di una sessantaseienne ricoverata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni sarebbero gravi. È successo ieri intorno alle 11. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso partito dalla base di Bergamo e nel frattempo sono state allertate anche le squadre del Soccorso alpino di Valbondione. Una squadra di tecnici ha raggiunto la donna attraverso il sentiero. L’escursionista, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stata recuperata e poi trasportata in ospedale.

Quella di ieri è stata una giornata contrassegnata anche da alcuni incidenti stradali gravi. Il primo a Castelli Calepio dove un ciclista di 62 anni è rimasto ferito alla testa in seguito a una caduta mentre stava pedalando sulla pista ciclabile parallela al fiume Oglio, in via Molini, a nord del paese. Da una prima ricostruzione pare che il ciclista abbia perso l’equilibrio dopo aver urtato un dosso che lo ha fatto cadere dalla bicicletta rovinando a terra battendo il capo sull’asfalto. L’allarme è stato dato dopo le 9. Ora il sessantaduenne si trova ricoverato al Papa Giovanni XXIII con un trauma. Al momento dell’incidente si trovava assieme a due amici che gli hanno prestato le prime cura in attesa dell’arrivo del personale medico, due ambulanze, una dei Volontari di Castelli Calepio e una della Croce Rossa di Bergamo. E nel pomeriggio, intorno alle 14.30, a Monasterolo del Castello una donna di 57 mentre attraversava la provinciale è stata investita da una moto condotta da un ventunenne. Anche il giovane motociclista è rimasto ferito. Entrambi sono stati trasportati in elicottero agli Spedali Civili di Brescia. F.D.