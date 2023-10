Como, furto di energia elettrica per l'attività del bar: due denunciati

Como, 10 ottobre 2023 – Nei giorni scorsi la polizia della Questura di Como è intervenuta in un bar di via Acquanera, nella zona periferica di Camerlata, assieme a tecnici specializzati dell’Enel, per accertare che il locale stava utilizzando la corrente in modo fraudolento.

Una relazione tecnica dell’Enel ha infatti dimostrato che, da gennaio 2022 fino al 3 ottobre scorso, salvo un periodo nel quale non vi era stata alcuna attività, i consumi di corrente nel bar erano praticamente nulli.

I poliziotti e i tecnici hanno inoltre appurato che, nonostante si intervenisse sull’interruttore del quadro elettrico generale, l’elettricità continuava comunque a essere erogata: hanno quindi scoperto che era stato effettuato un by-pass che allacciava l’utenza del locale alla rete pubblica.

Il titolare del bar, un comasco di 47 anni residente a Limido Comasco, e il rappresentante della società che ha dato in locazione l’attività commerciale, un argentino di 56 anni residente a Olgiate Comasco, sono stati denunciati per furto aggravato.