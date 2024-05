Erba, al via la campagna ‘Lo Snodo in stazione’: raccolta firme per sostenere l’Associazione

Erba, 30 maggio 2024 - È partita oggi la campagna dal titolo “Lo Snodo in Stazione: Mettiamoci la firma”: una raccolta firme, sia cartacea che digitale, per sostenere l’Associazione Lo Snodo e la sua permanenza negli spazi, riqualificati e destinati alle politiche giovanili, della stazione di Erba.

La convenzione che prevede la gestione della stazione da parte dell’Associazione Lo Snodo, è infatti scaduta lo scorso 30 aprile ed è stata prorogata al 31 luglio, mentre la decisione rispetto all’utilizzo degli spazi spetta all’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Erbese La storia degli spazi della stazione di Erba è iniziata otto anni fa.

“Nel 2017 – si legge nel testo della petizione – con il progetto YouthLab sostenuto da diversi enti pubblici, del privato sociale e finanziato dalla Fondazione Cariplo con un milione e 100mila euro, parte la riqualificazione degli spazi della stazione di Erba al fine di creare un luogo di partecipazione giovanile. Nel 2019 gli spazi della stazione di Erba vengono aperti al pubblico e, contemporaneamente, nasce l’associazione giovanile Lo Snodo con l’obiettivo di gestire gli spazi della stazione e dare continuità al progetto YouthLab.”

Spazi che da cinque anni sono gestiti dall’Associazione Lo Snodo, come sottolinea Simone Pelucchi, presidente “portando avanti la mission del progetto YouthLab”. E che aggiunge i risultati raggiunti negli anni: dal 2022, dopo le chiusure imposte dal Covid, sono stati realizzati 200 eventi, ottenuto finanziamenti per 12 progetti, avviato il coordinamento di una rete di 41 associazioni e realtà no profit, e collaborato con oltre 20 amministrazioni comunali e con le 6 scuole superiori del territorio. Inoltre da inizio 2023 l’aula studio in stazione a Erba è aperta tutti i giorni della settimana e ha superato quota 50 volontari, 630 frequentatori, 3100 ore di apertura e 5800 accessi.

“Abbiamo inoltre positive collaborazioni attive con diversi servizi dell’azienda Consorzio Erbese – prosegue Pelucchi - come la Tutela Minori, ErbaLavoro e il Servizio disabili. Collaboriamo inoltre con gli assistenti sociali dei Comuni, con il Cps di Longone e gestiamo tre spazi di ascolto psicologico a Erba, Magreglio e Longone, dove i ragazzi accedono gratuitamente”. Che conclude: “Avviamo questa raccolta firme, per dimostrare che la stazione, così vissuta, è un luogo strategico di aggregazione e promozione del protagonismo giovanile, necessario per la città di Erba e per tutto l’ambito territoriale. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a info@losnodo.eu.