Como: omaggio a Bob Dylan. Sul palco c'è Davide Van De Sfroos

Como, 4 luglio 2024 - All’Arena del Teatro Sociale di Como domenica 7 luglio alle 21.30 il Festival Como Città della Musica dedica una serata a un grande cantautore statunitense, con lo spettacolo “Un uomo chiamato Bob Dylan”. Scritto e interpretato dal giornalista, scrittore e musicista Ezio Guaitamacchi, la rappresentazione porta sul palco Davide Van De Sfroos; nell’inedito triplo ruolo di musicista, attore e pittore.

Il cantautore laghee si calerà nei panni di Bob Neuwirth, cantautore amico di Dylan. Mentre Andrea Mirò, direttore musicale dello show, interpreterà la figura di Joan Baez, con la vocalist Brunella Boschetti a completare il cast.

“Ezio ha deciso di ripartire per uno dei suoi viaggi narrativi e sonori e noi siamo stati invitati a fare parte di questo splendido gioco, alla scoperta di un uomo chiamato Bob Dylan”, dice Davide Van De Sfroos.

“Essere contemporanei di Bob Dylan è come essere contemporanei di Shakespeare – spiegano gli organizzatori – Come raccontare un poeta laureato, vivente e ancora magnificamente attivo? E che ha cantato almeno tre generazioni”.

Storie accattivanti e aneddoti gustosi si alterneranno a brani epocali ripresi in chiave acustica, con immagini storiche proiettate su un grande schermo per impreziosire lo spettacolo e suggestionare il pubblico. In repertorio, brani come Blowin’ in the wind, Just like a woman, My back pages, All along the watchtower, Like a rolling stone.