Volta torna a svelarsi al Tempio e su un’App

Aperto finora solo su richiesta il Tempio Voltiano entro la fine mese tornerà finalmente ad aprire secondo il consueto orario settimanale, da martedì a domenica dalle 10 alle 17. A far conoscere un po’ meglio ai turisti la figura di Alessandro Volta, l’inventore della pila e probabilmente il comasco più famoso al mondo, contribuirà anche una App, messa a punto dal Comune in collaborazione con Fondazione Volta, che permetterà di seguire le orme del grande scienziato attraverso le sue invenzioni e i luoghi che lo videro protagonista in città. Non solo quindi il Tempio Voltiano a lui dedicato, ma anche Torre Gattoni dove si trovava il laboratorio in cui compì molti degli esperimenti che sono tutt’oggi alla base della scienza moderna. L’app è stata curata nei suoi contenuti da Gianmarco Cossandi.