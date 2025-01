Visita alle terme romane vestigia della città voluta da Giulio Cesare

Una domenica alle Terme di Como Romana. La visita guidata è in programma domenica alle ore 15. Ad organizzare la riscoperta delle antiche terme è Slow Lake Como. Un appuntamento che permetterà di rivivere i fasti di Novum Comum, città romana importante, voluta da Giulio Cesare, luogo di confini fisici e simbolici, perno strategico, militare e commerciale, doveva avere terme grandi e belle che rendessero evidente la grandezza di chi le aveva volute e la forza dell’Impero. In questo luogo che oggi si è spesso abituati ad associare alla presenza di un parcheggio si trova, in realtà, uno degli scavi più significativi e affascinanti della Como Romana. Visitare le terme significa immergersi in un tempo in cui Como era uno degli epicentri della romanità nel Nord della penisola. Bisogna scendere tra queste rovine così centrali, eppure così nascoste, per capire l’anima profonda e antichissima della nostra città. Un’opera che si estende su un’area di circa 1.500 metri quadri, progettata e realizzata per rendere evidente la potenza di chi l’aveva voluta e l’autorità dell’Impero romano. Un tour sorprendente tra storia, curiosità e un pizzico di rilassante ironia. Il ritrovo per la visita guidata è in viale Lecco 9. Costo adulti 12 euro, bambini dai 6 ai 14 anni 5 euro, gratis fino ai cinque anni.