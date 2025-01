Violenze sulla figlia di 12 anni. A marito e moglie lieve sconto in Appello

A processo, un anno fa, erano finiti con l’accusa di abusi sessuali nei confronti della figlia dodicenne, proseguiti per mesi e tollerati dalla madre, che ne era a conoscenza e non è mai intervenuta per mettere fine alle gravi prevaricazioni del marito. La coppia – 51 anni lui, 40 lei, residenti in Alto Lago – era stata condannata con rito abbreviato: 8 anni di reclusione per l’uomo, e 4 per la donna. Sentenza confermata ora in Appello a Milano, dove i giudici hanno leggermente ridotto le pene: 7 anni e 4 mesi per l’uomo, 3 anni e 4 mesi per la moglie. Nel frattempo la ragazzina era stata tolta alla famiglia, e affidata a una struttura protetta, dove si trova ancora oggi.