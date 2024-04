Violenza sulle donne. Joy, l’ultimo lutto. Presidio nel suo nome:: "Servono più tutele"

Non accenna a diminuire l’emergenza della violenza sulle donne. Solo a marzo sono state 113 le nuove chiamate arrivate ai centri antiviolenza di Bergamo e provincia. Dall’inizio dell’anno sono 354. E dall’ 1 gennaio in Italia ci sono stati 12 femminicidi accertati (più diversi casi in fase di accertamento), l’ultimo quello che ha provocato la morte di Joy Omoragbon, la donna di 49 anni uccisa a coltellate dal compagno Aimiose Osarumwense il 28 marzo a Cologno al Serio (l’uomo è stato poi arrestato). A diffondere questi dati drammatici è la Rete bergamasca contro la violenza di genere, che in accordo con le istituzioni locali ha spostato eccezionalmente il proprio presidio mensile nel paese in cui la quarantanovenne è stata ammazzata dal convivente. L’appuntamento è a Cologno al Serio per lunedì alle 18,30, alla fontana di via Rocca "per stare unite e uniti, salutare simbolicamente la nostra concittadina Joy e gridare ancora una volta “mai più”, “basta femminicidi”. Chiediamo a tutte le persone che sono stanche di assistere a questa lenta e inesorabile strage di unirsi a noi, perché non può e non deve più accadere che una donna perda la vita in questo modo. Queste morti si devono evitare. Per questo continuamo a scendere in piazza, per pretendere che i governi si impegnino a investire finalmente in modo serio, destinando risorse ai territori, ai servizi specialistici e sostenendo tutti i centri e le case che accolgono chi subisce violenza. Bisogna garantire protezione e investire nella prevenzione".

Lo esigono i dati: nel 2023 sono state oltre mille le richieste di aiuto contro le 983 del 2022 e le 927 del 2021. Intanto oggi sarà una giornata di lutto e di dolore per Cologno al Serio. La comunità del paese della Bassa Bergamasca darà infatti l’ultimo saluto a Joy Omoragbon. I funerali saranno celebrati alle 9 nella chiesa parrocchiale del paese. Il sindaco Chiara Drago ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino, "facendosi portavoce del diffuso sentimento di dolore che ha colpito l’intera comunità colognese per l’efferato delitto che si è consumato nella giornata di giovedì 28 marzo", ha scritto il primo cittadino.