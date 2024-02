Violenta rissa a Bergamo: giovane aggredito brutalmente vicino alla stazione

Ancora un episodio di violenza nella zona della stazione. Una rissa finita nel sangue è scoppiata ieri pomeriggio attorno alle 16,45 lungo viale Papa Giovanni XXIII, non distante dallo svincolo con via Bonomelli e da piazzale Marconi. Dalle prime informazioni un giovane, di 25 anni, è stato aggredito da una persona (forse i due si conoscevano) come ha riferito un testimone, davanti al bar Escondido. La vittima sarebbe stata picchiata con particolare violenza, presa a calci e pugni. In suo soccorso sono intervenuti alcuni avventori del locale. Ora si trova ricoverato alle Cliniche Gavazzeni per ulteriori accertamenti. L’aggressore si è dileguato ed è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine. Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato la rissa, all’origine potrebbe esserci una questione legata alla droga, oppure un pretesto banale che è degenerato. A dare l’allarme sono stati gli avventori del locale teatro dell’ennesima aggressione. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza che poi ha provveduto a trasportare il ferito al Pronto soccorso. Per le indagini sono intervenuta una Volante della questura e una pattuglia dei carabinieri. Gli agenti hanno sentito i testimoni per ricostruire i fatti. E proprio uno di loro ha raccontato che la vittima era al bar a bere un caffe quando è arrivato un uomo che ha iniziato a insultarlo e a picchiarlo e poi si è allontanato in direzione della stazione. Solo pochi giorni fa, sempre nella zona della stazione, due cittadini egiziani, uno di 24 anni, poi arrestato, e l’altro minorenne, armati di coltello avevano cercato di rapinare uno studente mentre stava aspettando il bus per far rientro a casa dopo la fine delle lezioni.

F.D.