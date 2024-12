Villa Guardia, pusher arrestato nel bosco con la cocaina

Villa Guardia, 7 dicembre 2024 – La zona boschiva del suo bivacco è stata cinturata, e lo spacciatore individuato e bloccato dalla polizia, nonostante il tentativo di fuga. È stato così arrestato dalla Squadra Mobile di Como un marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio e senza una dimora dichiarata, già noto reati della stessa materia. La polizia è intervenuta dopo aver raccolto una serie di riscontri sull’attività di spaccio, che ha consentito di procedere in maniera mirata. Il ventiquattrenne è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina, 2500 euro in contanti e tutto il necessario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Arrestato con l’accusa di detenzione di droga i fini di spaccio, è stato portato al Bassone.