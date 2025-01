Villa Carlotta. Una visita speciale

Speciale visita guidata a Villa Carlotta di Tremezzina, primo appuntamento del 2025, domenica 19 gennaio alle 10.30. Un evento che include la visita anche a spazi della villa e del parco poco conosciuti. Sarà possibile visitare uno dei luoghi più famosi del Lario potendone scoprire le bellezze nascoste tra racconti e luoghi inusuali e curiosi, come i sotterranei e i tunnel sono conservati i preziosi e famosi agrumi del Parco. Sarà inoltre l’occasione per conoscere progetti particolari di collaborazione tra Villa Carlotta e il territorio, come gli orti e gli uliveti. Informazioni e prenotazioni alla mail segreteria@villacarlotta.it