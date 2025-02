Vignetta Svizzera 2025: scattano controlli e multe. Dove e come acquistarla

Como – Sono in vigore da oggi i controlli sulle autostrade svizzere per “pizzicare“ gli automobilisti lombardi che non hanno rinnovato la vignetta, il contrassegno quest’anno arancione che va esibito sul parabrezza e consente di viaggiare, per un anno, sulle autostrade elvetiche. Fino al 31 gennaio si poteva viaggiare con il contrassegno del 2024, ma adesso scatteranno i controlli e le multe, pari a cinque volte l’importo evaso: 200 franchi più il costo della vignetta per un totale di 240 franchi (257 euro).

Dall’anno scorso la vignetta si può fare anche online, registrando la propria targa. Per chi preferisce i metodi tradizionali, il tagliando si può acquistare ai valichi di frontiera e, in Italia, negli uffici Aci, sempre a 40 franchi. Il tagliando digitale può invece essere acquistato sul sito www.e-vignette.ch tramite il portale “Via“ dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Il controllo del contrassegno elettronico è effettuato al confine dai collaboratori dell’Ufficio delle dogane e nel Paese dalla polizia cantonale tramite verifiche a campione delle targhe. Nel 2024 sono state vendute oltre 11 milioni di vignette, il 40% in formato digitale. Gli acquirenti non sono solo gli automobilisti elvetici: ci sono tanti turisti che ogni anno attraversano la Svizzera per venire in Italia e poi i frontalieri, quasi novantamila quelli che lavorano in Canton Ticino e risiedono in provincia di Varese e Como.