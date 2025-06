Fino Mornasco: brucia un camion pieno di silicone sulla A9, autostrada avvolta da una nube nera

Fino Mornasco, 13 giugno 2025 – Una visibile e corposa colonna di fumo scuro, mobilitazione di vigili del fuoco e forze di polizia, ma alla fine nessun ferito e nessuna ricaduta preoccupante per ambiente e salute.

Questa mattina, venerdì 13 giugno, alle 11, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento urgente di soccorso sull’autostrada A9, a causa di un incendio divampato su un camion in transito che si trovava nel tratto compreso tra lo svincolo di Fino Mornasco e quello di Grandate, in direzione nord.

Il mezzo pesante trasportava bancali e fusti di silicone, materiale potenzialmente pericoloso, che ha reso necessario un intervento tempestivo e coordinato dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco inviate da Como e da Saronno, supportate dall’autobotte del distaccamento di Lomazzo. Sono inoltre intervenuti il personale sanitario del 118 per eventuali intossicazioni o malori, e gli agenti della Polizia Stradale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Nessuno è rimasto ferito.

Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno richiesto la chiusura temporanea della carreggiata nord, che ha causato il completo blocco del traffico per il tempo necessario ai soccorsi, e conseguenti code.