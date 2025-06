Una montagna di pneumatici accatastati, circa 200 metri cubi, sul retro di un capannone, la G.R. Pneus a Cermenate, scoperto dai carabinieri che hanno denunciato il titolare dell’attività per violazioni inerente allo smaltimento di gomme e oli esausti. Inoltre, è stato accertato lo scorretto smaltimento di oli esausti, per i quali il titolare non aveva la documentazione.