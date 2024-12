Vie d’acqua contro lo smog. Varo sul lago Ceresio: linea di trasporto elettrica

Spostarsi tra Porlezza e Lugano attraverso il Ceresio in maniera veloce e senza inquinare. Un’idea green premiata da Regione Lombardia il battello ‘E.Di.Po. Eco-digital line Porlezza’ presentato dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, in collaborazione con l’Autorità di Bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla che è stato selezionato dal Pirellone nell’ambito del bando ‘Smart Mobility Data Driven’. "Il progetto del valore di 2,5 milioni di euro intende realizzare una soluzione di mobilità sostenibile finalizzata a ridurre e migliorare la cronica situazione di traffico sui percorsi stradali che dai comuni della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio portano verso il confine italo-svizzero di Oria-Valsolda-Gandria – spiega l’assessore regionale Alessandro Fermi – A tal fine prevede di sperimentare una nuova linea di trasporto mediante battello elettrico tecnologicamente all’avanguardia, progettato per creare moti ondosi inferiori a quelli dei battelli tradizionali per preservare le coste, a carica rapida, con una velocità superiore del 60% rispetto ai battelli a diesel attualmente utilizzati sul lago Ceresio. Il battello coprirà su acqua la distanza Porlezza-Lugano in soli 18 minuti rispetto agli almeno 40 minuti percorsi attualmente sulla strada". Verrà realizzata una app che fornirà indicazioni sulle aree di parcheggio disponibili e le soluzioni migliori per muoversi con i mezzi pubblici tra Italia e Svizzera. "L’app offrirà informazioni in ambito mobilità, ambiente, sicurezza per offrire una molteplicità di servizi informativi legati sia al tragitto casa-lavoro, sia alla conoscenza del territorio, anche quale strumento di sensibilizzazione sull’importanza di effettuare scelte ecosostenibili", sottolinea il presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, capofila di progetto, Mauro Robba.