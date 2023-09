Viaggia spedito in auto con 1,7 chili di droga

Da un controllo svolto da una pattuglia della Squadra Volante, sono spuntati un chilo e 700 grammi di marijuana e un etto di hascisc. L’uomo, Roberto Laterza, 46 anni di Como ma domiciliato a Luisago, era alla guida di una Fiat 500, e stava guidando a Como a forte velocità, martedì sera verso le 21. È stato quindi fermato dagli agenti, che durante il controllo si sono resi conto della presenza dei tre involucri, appoggiati sul tappetino davanti al sedile del passeggero, e di un panetto di hascisc. Sul posto è intervenuta anche la Squadra Mobile, che ha proseguito l’accertamento. A casa di Laterza, sono stati trovati altri 40 grammi di hascisc in un unico panetto, e un bilancino di precisione. I test con reagenti svolti in Questura, hanno confermato che nei tre sacchetti era contenuta marijuana, e che il panetto trovato in auto, così come quello trovato nell’abitazione dell’uomo, erano hascisc. Su disposizione del magistrato di turno della procura di Como, Laterza è stato portato in carcere al Bassone, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Nelle prossime ore, assistito dal suo avvocato, sarà interrogato dal giudice, al quale potrà decidere di spiegare provenienza e destinazione dello stupefacente, oppure avvalersi della facoltà di non rispondere e rimanere in silenzio.