Via tutto l’oro. Truffata donna di 101 anni

Una delle ultime vittime delle truffe realizzate ai danni di persone anziane, ha 101 anni. Una pensionata di Nesso che a metà gennaio ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è falsamente spacciato per carabiniere, chiedendole soldi per far fronte alle spese legali di un grave incidente causato dal figlio.

All’uomo che poco dopo si è presentato a casa sua, ha consegnato tutto l’oro che aveva in casa. Ma solo ora ha deciso di sporgere denuncia, senza essere in grado nemmeno di descrivere chi quel giorno ha suonato alla sua porta. La stessa tecnica utilizzata per raggirare un uomo di 88 anni di Cernobbio, che mercoledì mattina ha ricevuto la solita telefonata da uno sconosciuto che si è presentato come carabiniere, e che gli ha chiesto soldi per un incidente che il figlio aveva causato. Spaventato e senza dubitare di ciò che gli avevano appena detto, ha preparato i soldi: 2000 euro in contanti che aveva in casa, consegnati al complice mandato a riscuotere. La terza vittima è una donna di 88 anni di Bulgarograsso, anche lei chiamata a casa per dirle che il figlio era nei guai a causa di un incidente, trattenuto in caserma. Al truffatore ha consegnato solo 150 euro, perché fortunatamente in casa non aveva altro.

Tutte le vittime hanno presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato indagini, con la difficoltà di procedere senza descrizioni precise dei truffatori. Nonostante i continui richiami e avvertimenti a non fidarsi di richieste di denaro di questo genere, la truffa del finto incidente continua a rimanere una delle più utilizzate con le persone anziane, che consegnano denaro e preziosi dopo essere state spaventate con la prospettiva di inesistenti conseguenze a cui andrebbero incontro figli o parenti.

