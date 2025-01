Via Pannillani chiusa al traffico per tutto il mese

Circolazione più difficile in ingresso e in uscita dalla città a causa dei lavori per il rifacimento dell’acquedotto, che interesseranno fino alla fine del mese via Pannillani. Per consentire lo svolgimento dell’intervento e la sostituzione delle tubature, con le relative operazioni di scavo, la strada rimarrà chiusa in entrambi i sensi di marcia e agli automobilisti non resterà che utilizzare le vie alternative, proseguendo su via Rienza oppure utilizzando la statale per Lecco. Gli unici a poter passare saranno i pedoni.

Dei cartelli indicheranno la viabilità alternativa lungo il percorso concordato con la polizia locale, che prevede il transito dei veicoli al confine con il comune di Tavernerio in via della Pila, via Navedano, via Castelnuovo e via Statale per Lecco. I lavori dovrebbero protrarsi fino alla fine di gennaio con l’auspicio di riuscire a riaprire almeno in parte la strada per consentire il transito a senso alternato. È solo il primo di una serie di cantieri che la società Le Reti ha in programma in via Pannilani, dove i lavori riprenderanno a metà marzo e proseguiranno in lotti successivi fino alla fine di luglio.

Nella serata di ieri e durante la notte si è lavorato anche sul viadotto dei Lavatoi, chiuso in parte al traffico per l’installazione di sistemi per monitorare il ponte stradale già in passato oggetto di un lungo intervento di messa in sicurezza costato oltre 2 milioni di euro per abbattere le vibrazioni causate dal passaggio di camion e mezzi pesanti.

R.C.