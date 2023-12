Velocità e sicurezza. Polemica sui lavori

La necessità di rispettare i tempi di cantiere non deve pregiudicare la sicurezza dei lavoratori. Alle sollecitazioni dei sindaci, preoccupati per i ritardi nella realizzazione della galleria Comacina a Colonno, hanno risposto i sindacati ricordando che la velocità di realizzazione del cantiere è legata anche a tempi incomprimibili dovuti all’organizzazione della manodopera. "Spingere sull’acceleratore non può significare in alcun modo incrementare la velocità di esecuzione aumentando i rischi e il carico lavorativo delle maestranze oppure rendendo difficoltosa la gestione del cantiere per una presenza cospicua di operatori - spiegano Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil - Non bisogna correre il rischio che i lavoratori siano sottoposti a turni strazianti e soprattutto va considerato che i lavori, svolgendosi in galleria, impongono un numero limitato di addetti".