Ustioni e violenza sull’ex compagna, deve restare in carcere

Un interrogatorio di garanzia durato pochi minuti, durante il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 34enne di Lomazzo rimane dunque in carcere su disposizione del Gip di Como Walter Lietti, che lo accusa di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna. Un’aggressione che risalirebbe al 1° marzo, quando la donna è stata ustionata con la piastra di un ferro da stiro, utilizzato per immobilizzarla e commettere la violenza sessuale.

L’indagine dei carabinieri di Lomazzo, coordinata dal sostituto procuratore Mariano Fadda (nella foto), è partita dalla denuncia della vittima e deve ancora chiarire un’ulteriore accusa: aver manomesso, quello stesso giorno, il tubo del metano della cucina dell’appartamento dove i due hanno convissuto per mesi, prima che lei lo lasciasse. La donna, al rientro a casa, aveva sentito l’odore di gas e chiamato i pompieri, ma non è stato ancora possibile stabilire se quel danneggiamento sia effettivamente riconducibile al 34enne e quando sia stato commesso.

Pa.Pi.