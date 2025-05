Ha rubato la carta di credito di una donna domiciliata in una comunità di accoglienza, riuscendo a spendere quasi 600 euro prima di essere fermato. Inoltre, si è impossessato di 40 euro in contanti. I carabinieri di Rebbio hanno denunciato per furto e utilizzo indebito di carte di credito un tunisino di 37 anni. Straniera anche la vittima, 47 anni, ospite di una struttura per donne in difficoltà.