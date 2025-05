Como, sgomberata l'ex stamperia di via Grandi: trovati tre occupanti abusivi

Como, 12 maggio 2025 – Avevano forzato il lucchetto che chiudeva una grossa catena, per introdursi nell’ex stamperia e organizzare un alloggio.

Un’invasione che è stata notata ieri mattina dal una pattuglia della Squadra Volante, durante un passaggio in via Grandi. All’interno dell’edificio, c’erano tre uomini, due ghanesi di 32 e 34 anni e un diciannovenne della Guinea, unico incensurato, tutti senza fissa dimora.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti, sono stati la grossa catena e lucchetto forzati, che tenevano chiusi la cancellata dell’ex stamperia ormai in disuso, che già in passato era stata oggetto di sgombero da parte delle forze dell’ordine, e successivamente sigillata da parte della proprietà.

Per trovare i tre nuovi occupanti, gli agenti hanno perlustrato i cinque piani dell’edificio, fino a individuare i tre uomini mentre dormivano su materassi vecchi e giacigli di fortuna. Una volta portati in Questura e identificati, i tre sono stati denunciati per invasione di edifici e terreni, mentre loro posizione amministrativa sarà valutata dall’ufficio immigrazione della Questura, per emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti adeguati.

Un analogo sgombero era stato fatto venerdì nell’ex Stamperia Napoleona, anche in quel caso ormai abbandonata da tempo. Gli agenti avevano trovato giacigli di fortuna e altri effetti personali, appartenenti a 8 extracomunitari di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che sono stati denunciati, mentre gli equipaggi hanno proceduto allo sgombero dell’edificio.