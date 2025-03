Uomo investito in galleria: è gravissimo

Travolto da un treno in corsa all’imbocco di una galleria e miracolosamente sopravvissuto. Almeno per ora. Ieri mattina uno straniero, probabilmente di origine africana, di cui non si conoscono con esattezza le generalità poiché non aveva documenti identificativi, è stato travolto da un treno sulla linea Lecco – Sondrio. L’incidente è avvenuto al confine tra Lecco e Abbadia, all’altezza di una galleria ferroviaria, la Santo Stefano, poco dopo le 9. L’uomo stava camminando lungo la massicciata, a binario unico. È stato risucchiato dallo spostamento d’aria del convoglio e investito, nonostante il macchinista abbia cercato di rallentare la corsa. Lo hanno soccorso i sanitari dell’automedica di Areu con i volontari della Croce San Nicolò di Lecco, insieme ai vigili del fuoco e gli agenti Polfer. Nonostante i gravi e numerosi traumi, era incredibilmente vivo. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, all’Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi resta al momento riservata, le sue condizioni sono molto gravi e versa in serio pericolo di vita. Pesanti anche le ripercussioni per i pendolari. Per consentire ai soccorritori e ai poliziotti della Polfer di operare in sicurezza, la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa tra le stazioni di Lecco e Abbadia, in entrambe le direttrici. Almeno 4 le corse interrotte e cancellate lungo l’intera linea e diversi i treni a cui sono stati cambiati orari, tragitto e punto di partenza. Disagi pure sulla Milano – Lecco via Carnate, con tre corse soppresse, ma per i soliti vandali che hanno danneggiato un convoglio, non per un incidente. D.D.S.