Una carambola fatale. Auto tamponata contro bus. Muore sul colpo a 64 anni

Un’auto la tampona, lei perde il controllo della macchina, sbanda, invade la corsia opposta e si schianta con violenza contro una corriera che proviene dalla direzione opposta. È, in sintesi, la dinamica dell’incidente stradale mortale che si è registrato ieri in territorio di Manerbio, lungo la via per Leno, a due passi dal casello dell’autostrada A21. La vittima si chiamava Mariangela Favagrossa, 64 anni, del posto. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 14. Dopo qualche ora di pausa a quell’ora aveva ricominciato a piovere, e le strade erano viscide proprio per colpa del maltempo.

Stando ai primi accertamenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi insieme alla Locale, la donna era al volante della sua Fiat Panda bianca e percorreva via Leno verso casa propria. Era appena uscita dal lavoro. Per motivi da appurare con chiarezza all’improvviso l’utilitaria è stata tamponata da una Fiat Punto che viaggiava subito dietro. Al volante c’era un ventenne. L’impatto avrebbe provocato una perdita di controllo dell’auto da parte della sessantaquattrenne, la quale è piombata nell’altra carreggiata dove proprio in quel frangente stava sopraggiungendo un autobus extraurbano di linea della società Arriva Italia. A bordo, una ventina di passeggeri. Per Mariangela Favagrossa è stata la fine. Quando i vigili del fuoco l’hanno estratta dall’abitacolo incidentato della vettura, era già morta. Sul luogo dell’incidente la centrale regionale di Prima emergenza Areu ha inviato due ambulanze e un’automedica e un’autoinfermiristica. Nessun grave trauma ha riportato il ragazzo che aveva tamponato la Panda: è stato condotto all’ospedale di Manerbio in codice verde soltanto per accertamenti. Idem il conducente del bus, un cinquantenne, che si è ritrovato con una lieve lesione a una mano, medicata sempre all’ospedale di Manerbio, ma nulla di serio. Sono sostanzialmente tutti illesi e stanno bene anche i passeggeri della corriera. Lo schianto ha provocato disagi alla circolazione, già complicata dalle abbondanti piogge. La strada per Leno è rimasta chiusa a lungo per permettere i rilievi e il ripristino della via. Mariangela Favagrossa è la diciassettesima vittima delle strade bresciane dall’inizio del 2024.