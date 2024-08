Un premio alla solidarietà. Il Sole d’Oro di Csv Insubria ai volontari più impegnati

Il Centro di servizio per il volontariato dell’Insubria ha annunciato la 25^ edizione del Premio Il Sole d’Oro, un riconoscimento all’impegno dei volontari e delle associazioni delle province di Como e Varese "che si sono distinte nella diffusione della cultura della solidarietà". La cerimonia di premiazione avverrà il 7 dicembre in concomitanza con la Giornata Mondiale del Volontariato, ma nel frattempo è possibile inviare le candidature. Il Premio si articola in tre categorie. Volontari che, in diversi ambiti, si sono distinti per il loro impegno, con l’invito alle associazioni e agli enti di Como e Varese a segnalare i nominativi di persone meritevoli. Associazioni per il loro valore e la funzione sociale, riconoscendo la loro capacità di costruire reti e collaborare efficacemente.

Il premio quest’anno è rivolte alle associazioni impegnate nella costruzione di nuove reti, formali e non formali, e che abbiano saputo realizzare, nel proprio lavoro o sul proprio territorio, un’effettiva capacità di collaborazione e di co-progettazione condivisa, oltre che di cura delle relazioni all’interno della rete stessa. Verranno premiate due realtà, una per ciascuna provincia.

Infine giovani, compresi nella fascia di età tra i 16 e i 29 anni, che si sono distinti nel volontariato, singolarmente o in gruppi informali. Le associazioni possono inviare segnalazioni sia per questa categoria che per il Premio Sole d’Oro principale, compilando la scheda disponibile anche sul sito www.csvlombardia.it/Como entro il 15 ottobre. Una commissione nominata dal Consiglio Direttivo del Centro Servizi per il Volontariato selezionerà i premiati. Pa.Pi.